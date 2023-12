Von Peter Bayer und Alissa de Robillard

Eberbach. Wenn am ersten Adventwochenende in Eberbach Weihnachtsmarkt ist, dann kommen sie alle: Weihnachtsmann, Christkind und Nikolaus. So auch am vergangenen Wochenende. Wobei der doch etwas in die Jahre gekommene Weihnachtsmann so seine Probleme mit der Orientierung hatte, und erst nach einer Reise um die halbe Welt den Weg nach Eberbach gefunden hat.

Im Weihnachtsmusical "Der zerstreute Weihnachtsmann" zeigten die Schüler der Steige-Grundschule, dass der Weihnachtsmann inzwischen auch schon etwas in die Jahre gekommen ist. Und weil er manchmal auf seinem Rentierschlitten einschläft und schon etwas tüttelig geworden ist, weiß er nicht, wo er gerade ist.

Auch das Christkind ist zu Besuch. Foto: Peter Bayer

So kommt es, dass am Samstag Punkt 11 Uhr der Weihnachtsmann noch nicht in Eberbach ist. "Ohne Weihnachtsmann geht es nicht und wir müssen es wieder ausbaden", klagen die Orga-Wichtel. Ihre Befürchtung: Die Rentiere haben sich im All hoffnungslos verirrt. Vielleicht sollten sie ihnen doch mal ein Navi schenken? So bitten sie den Mond, mit seinem Fernrohr doch nach dem "Chef" zu suchen.

Gefragt, getan. "Ach, du dicker Weihnachtswichtel – er ist in Mexiko", macht er den Weihnachtsmann ausfindig. Doch der Versuch, ihn von dort nach Eberbach zu lotsen, schlägt fehl. Weiter geht die Reise nach Amerika, dann aber immerhin schon nach Europa. Von Spanien geht es nach Frankreich und von dort – nein, nicht nach Eberbach, sondern über die Nordsee nach England.

Und zu jedem Land singen die Kinder ein Weihnachtslied. Von "Feliz Navidad" in Mexiko hin zu "We wish you a merry Christmas" in England. "Diese Umwege halten meine schwachen Wichtelnerven nicht mehr aus", klagt einer der Orga-Wichtel. "Singt Weihnachtslieder", fordert der Mond sie auf, um den Weihnachtsmann anzulocken. "Komm doch lieber Weihnachtsmann, endlich hier in Eberbach an", stimmen sie lautstark und mit Erfolg an.

Endlich kommt der Weihnachtsmann auf dem Neuen Markt in Eberbach an. Doch als er sie in verschiedenen Sprachen begrüßt – unter anderem mit "Bongiorno", "Calimera" – wird den Orga-Wichteln schnell klar, dass der Weihnachtsmann offenbar nicht weiß, wo er ist. Und als er sich mit dem Ziel "Mexiko" – schon wieder? – verabschiedet, kommen die Wichtel zu der Erkenntnis, dass ihr "Chef" zu alt wird für den Job.

Beim Nikolaus das sich jedes Kind eine kleine Leckerei aus seinem großen Korb aussuchen. Foto: Alissa de Robillard

Doch auf der anderen Seite finden sie, dass die Kinder in Eberbach das ganze Jahr so viele Geschenke bekommen, auf die man verzichten kann, wie Computer, Playstation, Fernseher oder einen Berg voll Süßigkeiten. "Und die Kinder in Mexiko oder anderen ärmeren Ländern freuen sich, wenn der Weihnachtsmann ein zweites Mal kommt."

Eine Woche vor den Herbstferien haben die Kinder erst mit den Proben begonnen. Der Chor der dritten und vierten Klassen auf der Bühne sowie der Chor der zweiten Klassen vor der Bühne überzeugten sowohl gesanglich bei den internationalen Liedern als auch in ihren Sprechrollen und verdienten sich den Applaus der vielen Zuschauer redlich.

Etwas später kam dann auch noch das Christkind Lisa Dinkelacker zu Besuch, begleitet von ihren Engeln Lydia Förster und Polly Williams.

Süßes vom Nikolaus

Am Sonntag wurde der der erste Advent mit einem Chor aus dem Hohenstaufen-Gymnasium angestimmt. Insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler gaben ihr Talent zum Besten. Das Besondere: Die Sängerinnen und Sänger der 8a und 8b sind nicht im Musikprofil und auch kein richtiger Chor – außer eben am Weihnachtsmarkt. "Aber wir geben unser Bestes", heißt es, bevor die Musik beginnt. Unter anderem mit "Last Christmas" von "Wham" sangen die Schüler mit sichtlicher Freude und etwas schiefen Tönen.

Weitere Freude verbreitete der Nikolaus auf dem Neuen Markt. Mit einem Korb voller Schokolade und anderen Leckereien schlängelte er sich durch die Mengen und sorgte für leuchtende Kinderaugen. Wer wollte, durfte in den Korb greifen und sich eine Sache zum Naschen herausnehmen. Wer nichts Süßes wollte, der konnte sich über einen Luftballon und allerlei Schnickschnack freuen.