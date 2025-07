Von Peter Bayer

Eberbach. Mit einer kurzweiligen und unterhaltsamen Abschlussfeier verabschiedete die Realschule am Mittwochabend die Absolventen. 64 von ihnen erhielten das Zeugnis der Mittleren Reife, sieben verließen die Schule mit dem Hauptschulabschluss.

Der mit viel Applaus begleitete Einmarsch der "Hauptakteure" des Abends von der Bühne zu ihren Plätzen – mit einem "Einlaufkind" an der Hand – stimmte die anwesenden Eltern und Freunde, die Vertreter der Gemeinden, ehemalige Schulleiter, Vertreter anderer Schulen und der Banken auf die Feier ein.

„Es war ’ne geile Zeit“: Die Klassen 10b und 10c begeistern mit ihrem Tanz. Foto: Peter Bayer

Nach der Begrüßung durch Konrektor Jörg Keller entführte die Artistik-AG unter Leitung von Rektor Markus Hanke zu den Klängen von "Major Tom" und "Ich heb’ ab" die Anwesenden mit einer akrobatischen und tänzerischen Darbietung ins Weltall.

Mit ihrem Tanz zu "Cotton Eye Joe" gaben sie den Stab schwungvoll an Petra Baniza-Fried vom Elternbeirat weiter, für die es das letzte Mal war.

Sie rief die positiven Erlebnisse in Erinnerung, zum Beispiel den Ausflug der 10er nach Berlin. Eine Busladung pubertierender Schüler sei schon eine Herausforderung gewesen – Respekt wie alles gelaufen sei. Herausragend sei auch die Berufsorientierung in der 9. Klasse gewesen.

Äußerst positiv aufgefallen sei ihr der freundschaftliche Umgangston der Schüler. Diese hätten sich während ihrer Schulzeit hier wohl gefühlt. "Ein größeres Kompliment kann man einer Schule nicht machen." Ihr Dank ging an die Lehrkräfte, dass sie den Absolventinnen und Absolventen wunderbare und angenehme Schuljahre beschert hätten.

Ein kleines Dankeschön gab es von ihr dann noch für jene, die an der Organisation der Abschlussfeier mitgewirkt haben.

Bürgermeister Peter Reichert begann seine Rede erst einmal mit einem Lob für die überragende Choreographie beim Einmarsch der sichtlich deutlich gelösten und nicht mehr gestressten ehemaligen Schüler. "Ihr habt ein wichtiges Ziel erreicht und damit die Basis für alle weiteren bedeutenden Schritte, für eure Ausbildung, vielleicht weitere Schulzeit, ja für eure Zukunft und damit für euren weiteren Lebensweg gelegt."

Die Schülersprecher Nazanin Arabzadeh und Franz Neumeister blicken humorvoll auf die Schulzeit zurück. Foto: Peter Bayer

Er beglückwünschte alle auch im Namen der Bürgermeisterkolleginnen und -kollegen aus den Heimatgemeinden der Absolventen, von denen die Stellvertreter Karin Koch (Schönbrunn) und Norbert Bienek (Waldbrunn).

"Heute verlasst ihr unsere Realschule als junge und gereifte Erwachsene, die einen spannenden Lebensweg vor sich haben. Ein Ziel ist erreicht, aber es warten weitere auf euch. Ihr setzt die Segel für den künftigen Kurs und bestimmt wie es weitergeht.

Nutzt eure Chancen, probiert aus, aber geht freudig und mutig vorwärts. Geht positiv und fröhlich in die Zukunft, lasst euch von schlechten und unschönen Momenten – die wird es auch geben – nicht runterziehen."

Reichert gab ihnen noch ein paar Gedanken, festgemacht an dem Wort FROH mit auf den Weg. "F" wie Freude, Freude, es geschafft zu haben, nicht mehr Tag und Nacht lernen zu müssen, sich darauf freuen, jetzt erst einmal zu genießen und neue Herausforderungen angehen zu dürfen.

Zum letzten Mal tritt Petra Baniza-Fried für den Elternbeirat ans Mikro, lobt den freundschaftlichen Umgang der Schüler. Foto: Peter Bayer

"R" wie Respekt, vor dem selbst Geleisteten, vor den zukünftigen Aufgaben, aber auch vor allem den Mitmenschen. "O" wie Optimismus, der in der heutigen Zeit wichtiger denn je sei. "Geht mit Optimismus den weiteren Lebensweg, das erleichtert vieles." Und dann noch das "H" wie Humor.

Humor wirkt reinigend für Körper und Seele und macht gelassen in vielen Lebenssituationen. Der Abschluss sei für ihn keine mittlere Reife. "Es ist ein vollwertiges und wertvolles, qualifizierendes Reifezeugnis, das euch Tür und Tor öffnet, um eure Wege zu gehen und eure Ziele und Wünsche zu verwirklichen", so der Bürgermeister.

Sein Dank galt auch den Lehrkräften, Eltern und Angehörigen, die maßgeblichen Anteil an dem Erfolg hätten.

Die beiden Schülersprecher Nazanin Arabzadeh und Franz Neumeister blickten "mit Erinnerungen im Kopf und einem komischen Gefühl im Bauch" humorvoll auf den Weg bis zum Abschluss zurück. Die Schule sei auch irgendwie ein Zuhause gewesen. Sie zeigten sich überzeugt, dass der erreichte Abschluss der Anfang von etwas ganz Großem sein kann.

"Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ein Tag, an dem ihr euren Raketenstart wagt – hinaus in bekannte Gefilde", nahm Schulleiter Markus Hanke in seiner Rede Bezug zum Thema Weltall. "Unsere Artistik-Gruppe hat uns mitgenommen auf eine Reise ins Weltall. Vielleicht habt ihr dabei gedacht: Das Weltall ist voller Geheimnisse, voller Dunkelheit, aber auch voller Licht und Möglichkeiten. Genauso ist es, wenn ihr euren neuen Weg aus der Realschule startet. Ihr wisst noch nicht genau, wie die Planeten sein werden, die ihr ansteuern werdet, welche fremden Galaxien euch erwarten. Aber ihr wisst: Eure Rakete ist aufgetankt und startklar. Ihr habt den Mut, den es braucht, um euren eigenen Kurs zu setzen."

Er zitierte den deutschen Astronauten Alexander Gerst, der 2018 Kommandant der internationalen Raumstation ISS war: "Ihr werdet verstehen, dass Träume wertvoller sind als Geld und dass man ihnen eine Chance geben muss, dass ein Blick von außen immer hilft, dass es sich lohnt, mit seinen Nachbarn gut auszukommen, dass Jungen und Mädchen Dinge genauso gut können, dass die einfachen Erklärungen oft die Falschen sind, und dass die eigene Sichtweise eigentlich immer unvollständig ist, dass die Zukunft wichtiger als die Vergangenheit ist und dass man niemals ganz erwachsen werden sollte."

Hanke wünschte den jungen Frauen und Männern, dass sie Entscheidungen treffen, die ihnen selbst und anderen gut tun. "Achtet auf eure Worte, auf eure Gesundheit und eure Mitmenschen, übt euch in Toleranz gegenüber anderen Sichtweisen und Lebenswegen. Habt Vertrauen in das Leben und in eure Fähigkeiten. Und vor allem: Wählt euren Weg nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen."

Anschließend überreichten die Lehrkräfte der Abschlussklassen ihren jetzt ehemaligen Schülerinnen und Schülern die Abschlusszeugnisse und ehrten die Besten. Zum Schluss sangen die Abschlussklassen gemeinsam noch die Lieder "See you again" und das emotionale "Slipping through my fingers" von ABBA, die beide eine besondere Bedeutung für die Absolventen hatten.

Mit einem kleinen Quiz mit Kinderbildern von Schülern und Lehrkräften, einem Tanz zum Lied "Geile Zeit" von Juli (Leitung Isabel Zimmermann) sowie einem Auftritt des Chors der 9. und 10. Klassen unter Leitung von Frieder Schreiber und Kimmo Stohner lockerten die Schülerinnen und Schüler das Programm auf. Durchs Programm führten die Moderatorinnen Ida Seibert, Maria Yasenyev, Gina Benkert und Rita Dell’Acqua. Das Büffet im Foyer der Stadthalle hatten die Eltern der 10er organisiert, die Bewirtung Eltern und Schüler der neunten Klassen übernommen.

Diese Absolventen wurden ausgezeichnet:

Backen und Mehr : Sarah Fuchs, Chrysanthi Kamposi, Ivo Michel, Gina Benkert, Ann-Sophie Freitag, Emily Köhler, Stephan Riedel und Noel Heid.

: Sarah Fuchs, Chrysanthi Kamposi, Ivo Michel, Gina Benkert, Ann-Sophie Freitag, Emily Köhler, Stephan Riedel und Noel Heid. Energieteam : Ivo Michel, Linda Rupp, Ann-Sophie Freitag, Leonie Hofmann und Miriam Adler.

: Ivo Michel, Linda Rupp, Ann-Sophie Freitag, Leonie Hofmann und Miriam Adler. DELF-Zertifikat Französisch : Kanar Abdulrahman, Ghina Ezalden, Lilas Ezalden, Leonie Hofmann, Luisa Hörr, Nihad Mezouar und Elias Pätzold.

: Kanar Abdulrahman, Ghina Ezalden, Lilas Ezalden, Leonie Hofmann, Luisa Hörr, Nihad Mezouar und Elias Pätzold. Tontechnik : Miriam Adler, Maxim Friedrich, Joachim Fried und Leonie Hofmann.

: Miriam Adler, Maxim Friedrich, Joachim Fried und Leonie Hofmann. Geschichtsprojekt : Nazanin Arabzadeh, Franz Neumeister, Ann-Sophie Freitag und Linda Rupp.

: Nazanin Arabzadeh, Franz Neumeister, Ann-Sophie Freitag und Linda Rupp. Schülersprecher: Nazanin Arabzadeh und Franz Neumeister.

Beste schriftliche Prüfungen zur Mittleren Reife

Technik : Ivo Michel Note 2,1

: Ivo Michel Note 2,1 AES : Perin Kocamaz Note 1,5

: Perin Kocamaz Note 1,5 Französisch : Leonie Hofmann Note 1,8

: Leonie Hofmann Note 1,8 Deutsch : Julia Krutick Note 1,2

: Julia Krutick Note 1,2 Englisch : Colin Geistlinger Note 1,3

: Colin Geistlinger Note 1,3 Mathematik: Yaron Altmeyer Note 1,6

Beste schriftliche Prüfungen zum Hauptschulabschluss

Deutsch : Emine Morali Note 1,7

: Emine Morali Note 1,7 Englisch : Daniel Palcu Note 1,6

: Daniel Palcu Note 1,6 Mathematik: Daniel Palcu Note 2,6

Bester Notenschnitt