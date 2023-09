Von Peter Bayer

Eberbach. Wie entwickle und belebe ich die Eberbacher Innenstadt? Dazu hatten die Innenstadtberater der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar im Mai ein Konzept mit Maßnahmen und Empfehlungen erstellt und im Gemeinderat vorgestellt.

Eine vorgeschlagene Maßnahme daraus ist die Aktion "Heimat shoppen". Die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) in Zusammenarbeit mit der Stadt Eberbach startet am Samstag, 16. September, diese Aktion. Denn Heimat shoppen, das ist Heimat stärken und Vereine unterstützen.

Die Leute können vor Ort einkaufen und damit ihren Lieblingsverein unterstützen, stellt Projektleiter Ramon Greif die Kernpunkte der Aktion beim Pressegespräch im Café Viktoria vor. Der Student der Uni Künzelsau betreut das Projekt im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit. Ziel ist es, Eberbach ein Stück weiter nach vorne zu bringen.

Das Prinzip ist einfach. Die Kundinnen und Kunden schreiben auf ihren Kassenbon den Verein oder die Initiative ihrer Wahl und werfen den Bon in die bereitstehenden Kassenzettelboxen. Pro Euro Einkaufswert wird dem Verein ein Punkt gutgeschrieben. Die teilnehmenden Geschäfte erkennt man an den Tüten mit der Aufschrift "Pack dir Heimat in die Tüte", welche von der IHK bereitgestellt werden. Teilnehmen können alle Geschäfte, nicht nur die der EWG betonen Susanne Reinig und Christina Wolff, die beide auch Ansprechpartner für die Aktion sind.

Die drei Vereine, die am Ende der Aktion die meisten Punkte haben, erhalten für die Vereinskasse Eberbacher Stadtgutscheine im Wert von 500, 300 und 250 Euro. Eine Stückelung in kleinere Beträge ist natürlich möglich, etwa um verdienten und engagierten Mitgliedern zu Weihnachten ein kleines Geschenk zu machen, sagt EWG-Vorsitzender Sven Bauer. Die Aktion endet mit dem Apfeltag am 15. Oktober. Beim verkaufsoffenen Sonntag ist die letzte Möglichkeit zur Abgabe der Kassenzettel. Am Ende jeder Woche soll über den Zwischenstand der Aktion informiert werden.

Die Resonanz der Vereine und Initiativen ist bisher recht dürftig, so Bauer. Wobei es sich schwierig gestaltet habe, die richtigen Ansprechpartner zu finden, da die Homepages nicht immer auf dem aktuellsten Stand sind. Von 45 angeschriebenen haben sich bislang erst elf angemeldet. Dies sind Depot 15/7, KG Kuckuck, Riverside Gospel Singers, Eberbacher Sport Club, Club Eulenspiegel, Skiclub Grummer Stegge, Bürger und Heimatverein, KC 80 Eberbach, TV Eberbach, Nabu Eberbach und Kulturfreunde Eberbach.

Teilnehmen können alle Geschäfte oder Gaststätten, für Nichtmitglieder der EWG wird ein Werbekostenzuschuss von 50 Euro berechnet. Anmeldungen unter heimatshoppen-eberbach@gmail.com.

Info: Nähere Informationen unter www.ewg-eberbach.jimdo.com. Ansprechpartner sind Christina Wolff Reformhaus (info@reformhaus-wolff.de) und Susanne Reinig electroplus Reinig (susanne.reinig@reinigeberbach.de).