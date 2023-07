Von Peter Bayer

Eberbach. Wo auf jenem Teil des Eberbacher Friedhofs schlichte Kreuze aus Buntsandstein an die Opfer der beiden Weltkriege erinnern, stehen seit Donnerstag sieben bunte Bretter. "Die Werke der Künstlerin Bali Tollak sollen den Blick schärfen auf die Gräber, an denen die Friedhofsbesucher sonst achtlos vorbeigehen", nennt Volker Schütze, Geschäftsführer Nordbaden des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, ein Ziel der neuen Ausstellung an einem zwar ungewohnten, aber durchaus passenden Ort.

Fotos: Bayer

"Seit Ende des Zweiten Weltkriegs sterben täglich Menschen wegen Krieg oder Gewalt irgendwo auf der Erde", spannt Schütze den Bogen von der Ausstellung "Nie wieder Krieg" zur Gegenwart. Die Ukraine ist uns näher als Afghanistan oder Mali, daher die Betroffenheit entsprechend größer. "Ich wünsche mir, dass die Menschen stehen bleiben, die Werke sollen aufrütteln und nachdenklich machen", sagt Schütze.

Die 1948 in Augsburg geborene Künstlerin sieben ihrer 35 "Soldatenbretter" zur Verfügung gestellt. Auf diesen zwei Meter hohen bemalten Holzbrettern setzt sie sich mit Erfahrungen von Künstlern aus verschiedenen Ländern auseinander, die den Ersten Weltkrieg erlebt haben. Auf die künstlerische Arbeit bereitete sie sich durch den Besuch von Kriegsgräberstätten vor. Stimmungsbilder von Augenzeugen hat sie mit Texten kombiniert. Maler zur Zeit um den Ersten Weltkrieg wie Paul Klee, Pablo Picasso, Otto Dix, Emil Nolde oder Käthe Kollwitz waren Vorbilder für die Motive.

Schütze nennt beispielhaft einen Auszug aus dem Tagebuch von Käthe Kollwitz auf einem der Soldatenbretter. Darin geht es um eine Frau, die in ihrem großen Schmerz ins Wasser ging, nachdem sie erfahren hatte, dass ihr einziger Sohn im Krieg getötet wurde. Sie wurde gerettet, ging erneut ins Wasser und ertrank. Eine andere Frau brachte sich um, als sie vom Tod ihres Mannes erfuhr. "Ich denke, es müssen noch viel mehr sein", so ihr provokanter Schluss.

Bali Tollak, die im oberbayerischen Schwabbruck bei Schongau lebt und arbeitet, sei schon einmal in Eberbach gewesen, erinnert Schütze. 2008 habe sie auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Friedensbretter gemalt. Aus dieser Idee seien die Soldatenbretter entstanden, die seit 2019 in Nordbaden als Wanderausstellung gezeigt werden.

Mit der Ausstellung verbindet der Volksbund zwei Ziele. So will er auf die Kriegsgräber aufmerksam machen, zum anderen auf seine Versöhnungs-, Friedens- und Jugendarbeit. Denn der Volksbund findet und identifiziert nicht nur deutsche Kriegstote aus den Weltkriegen, er sieht sich auch als Friedensorganisation, führt Jugendliche im Ausland zusammen. "Es soll ein kleines Pflänzchen des Miteinander sein", so Schütze.

Bürgermeister Peter Reichert lobte den Volksbund für die großartige Arbeit. "Auch wir wollen Gedenken schaffen und Friedensbotschafter sein." Auch ihm habe wegen des Kriegs der Opa gefehlt, verriet er.

"Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe und Besinnung und jetzt erstmals auch Ort einer Ausstellung", konnte Tobias Soldner, Leiter des Ressorts KTS bei der Stadt, der Idee, auf dem Friedhof Kunst zu zeigen, durch etwas abgewinnen.

Dass die beiden Weltkriege auch heute noch nachwirken, betonte Brigitte Manges von der Friedhofsverwaltung. "Noch immer werden jedes Jahr Tausende Leichen aus Massengräbern geborgen."

Schütze freut sich, dass zum Ausstellungsende am 26. September eine Klasse der Realschule bereits ihren Besuch angekündigt hat.