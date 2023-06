Von Peter Bayer

Eberbach. Was hat Eberbach mit Boxsport zu tun? Die Antwort gab es am Samstagabend in der Stadthalle. Der Eberbacher Daniel Todorovic, Geschäftsführer der Management-Agentur O1NE Sport, hatte die große Eberbacher Boxnacht in die Stauferstadt gebracht. Moderiert von Ingo Rohrbach, seit 25 Jahren Boxjournalist, bekamen die rund 450 Zuschauer sieben