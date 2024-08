Eberbach/Schönbrunn. (red) Das VRN-Ruftaxi kann ab sofort in Eberbach, Gaiberg, Meckesheim, Neckargemünd, Schönbrunn und Wiesenbach noch einfacher und komfortabler bestellt werden. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN GmbH) hat dafür das digitale Buchungs- und Abrechnungssystem AnSaT in den genannten Gemeinden eingeführt.

Die VRN-Ruftaxis ergänzen das reguläre Fahrplanangebot vor allem in den Tagesrandzeiten und auf Strecken in ländlichen Gebieten oder abgelegenen Stadtteilen. Sie können direkt in der kostenlosen myVRN-App für Android und iOS oder über die Fahrplanauskunft unter www.vrn.de/fahrplanauskunft gebucht werden. In allen VRN-Ruftaxis gelten die VRN-Zeitkarten ohne Aufpreis, also auch das Deutschland-Ticket.

So wird ein VRN_Ruftaxi gerufen:

> 1. Über die myVRN-App, die elektronische Fahrplanauskunft auf der VRN-Website, telefonisch oder den Fahrplanaushang an der Haltestelle die genaue Abfahrtszeit des Ruftaxis erfahren.

> 2. Mit jeder Ruftaxi-Verbindung wird ebenfalls die Bestellfrist angezeigt. In der Regel muss ein Ruftaxi 30 bis 60 Minuten vor der Fahrt bestellt werden.

> 3. Bei der Buchung den Button "Ruftaxi bestellen" beziehungsweise "Online buchen" wählen und den weiteren Anweisungen folgen. Telefonisch ist der Fahrtwunsch anzugeben.

> 4. Rechtzeitig an der vereinbarten Haltestelle sein. Das Ruftaxi bringt den Fahrgast schnell und komfortabel bis zur Zielhaltestelle.

Trotz dieser neuen Buchungsmöglichkeit bleibt die telefonische Buchungsoption weiterhin unter der Telefonnummer 0621/10 77 077 bestehen.

30 Prozent Online-Buchungen

AnSaT kann in 21 Bedienungsgebieten mit rund 170 Linien genutzt werden. Von rund 178.000 VRN-Ruftaxi-Buchungen im Jahr 2023 wurden bereits etwa 30 Prozent online über die App und Fahrplanauskunft vorgenommen. "Die positive Resonanz auf unser digitales Buchungs- und Abrechnungssystem für das VRN-Ruftaxi in anderen Teilen unseres Verbundgebiets bestätigt die hohe Benutzerfreundlichkeit", erklärt Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der VRN GmbH. Anna Hinrichs, Ansprechpartnerin für das VRN-Ruftaxi, ergänzt: "Unser Ziel ist, bis Ende 2025 alle Ruftaxiverkehre mit diesem neuen System auszustatten."