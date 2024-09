Eberbach/Gammelsbach. (momo/OREG) Ab Mittwoch, 25. September, ist die Bundesstraße B45 zwischen Eberbach und dem Oberzent-Stadtteil Gammelsbach aufgrund von Straßensanierungsarbeiten voll gesperrt. Dies hat massive Auswirkungen auf den lokalen Busverkehr der Hauptlinie 50, die zwischen Michelstadt, Beerfelden und Eberbach pendelt. Anders als zwischenzeitlich berichtet, kann auch der Schulbus nicht durchfahren.

Die Linie 50 fährt während der Vollsperrung, die bis voraussichtlich 30. Oktober andauern wird, nicht mehr durchgängig, sondern endet, aus Richtung Michelstadt kommend, in Beerfelden. Den Streckenabschnitt zwischen Beerfelden und Eberbach übernimmt dann ein Pendelbus, welcher in Gammelsbach am "Gasthaus Riesinger" startet und die Haltestellen "Post", "Gasthaus Krone" und "Steingrund" bedient. Der Stopp "Klenge" entfällt aufgrund einer weiteren Baumaßnahme. Weiter fährt dieser Pendelbus nach Hetzbach "Bahnhof", um dort Anschluss auf die Odenwald-Bahn nach Eberbach herzustellen. Da die Bahn nur im Zweistundentakt unterwegs ist, fährt der Pendelbus in den Zwischenlagen selbst über Unter-Sensbach nach Eberbach "Bahnhof".

Ab den Mittagsstunden wird der Pendelbus dann in Hetzbach auf die Odenwald-Bahnen, aus Eberbach kommend, abgestimmt, sofern er nicht direkt bis Gammelsbach fährt.

An den Wochenenden fährt der NaTourBus der Linie 50 N ohne Fahrradanhänger von Michelstadt über Beerfelden und Unter-Sensbach nach Eberbach. Eine Fahrradmitnahme kann daher nur im Rahmen bestehender Kapazitäten erfolgen. Fahrgäste von und nach Gammelsbach verweist die Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH (OREG) an den Wochenenden auf das taxOMobil, welches zur Wunschzeit des Fahrgastes fährt. Aufgrund der Baumaßnahme fahren diese taxOMobile an den Wochenenden zuschlagsfrei zum RMV-Tarif. Alles Infos zur Buchung von taxOMobilen bei "garantiert mobil!" finden sich unter www.odenwaldmobil.de. Die Fahrplantabellen finden sich ab sofort ebenfalls im Mobilitätsportal unter www.odenwaldmobil.de.

Update: Donnerstag, 19. September 2024, 12.10 Uhr

Schulbusse kommen wohl doch durch Vollsperrung der B45

Eberbach/Gammelsbach. (momo) Die Nachricht dürfte insbesondere bei Eltern schulpflichtiger Kinder für Erleichterung sorgen: Bei der Straßenbaumaßnahme an der B45 werden die Schulbusse nun wohl durchfahren können. Ab dem 25. September bis voraussichtlich zum 31. Oktober wird dann die Erneuerung der Fahrbahndecke auf einer Länge von sechs Kilometern unter Vollsperrung durchgeführt.

Nach Informationen der Gemeinde Oberzent erfolgt die Umleitung für den Verkehr in Richtung Hirschhorn/Heidelberg über die L3410 Rothenberg-Hirschhorn und in Richtung Eberbach/Heilbronn über die L3120 durch das Sensbachtal. Schwerlastverkehr über 24 Tonnen muss aufgrund von Begrenzungen über Friedrichsdorf-Kailbach-Schöllenbach umgeleitet werden. Während der Bauzeit ist die Strecke zwischen Beerfelden und Rothenberg für Lastkraftwagen mit Anhänger sowie Sattelzüge gesperrt. Ausgenommen ist der Lieferverkehr von und nach Rothenberg und Kortelshütte.

Auch der Busverkehr wird in dieser Zeit von Einschränkungen betroffen sein. Während der Schulbusverkehr aufrechterhalten wird, kann es vereinzelt zeitliche Einschränkungen für die Buslinie 50 geben. Die Busse fahren im Zeitraum der Vollsperrung über das Sensbachtal nach Eberbach.