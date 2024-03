Eberbach/Hirschhorn. (by) Die Earth Hour des WWF ist die größte weltweite Klima- und Umweltschutzaktion. Auch die Städte Eberbach und Hirschhorn nehmen symbolisch an der Aktion teil, die heute um 20.30 Uhr stattfindet. Traditionell wird bei der Earth Hour die Beleuchtung von öffentlichen und privaten Gebäuden sowie Denkmälern für eine Stunde ausgeschaltet. Bei unzähligen Menschen auf der ganzen Welt, Tausenden Städten und Unternehmen gilt für eine Stunde: Gemeinsam für mehr Klimaschutz.

Gerade nach einem Jahr mit verheerenden extremen Wetterereignissen, einer Energiekrise, die auf fossilen Abhängigkeiten beruht und sich stetig ändernden politischen Prioritäten ist die Earth Hour wichtig. Mit dieser Aktion verbunden ist die gemeinsame Forderung nach entschlosseneren Klimaschutz-Maßnahmen.

Die Bevölkerung ist aufgerufen, an der symbolischen Licht-Aus-Aktion teilzunehmen und von 20.30 bis 21.30 Uhr auf sämtliche elektrische Beleuchtung zu verzichten, um zusammen mit Millionen Menschen weltweit ein weiteres Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Wie viele Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis nimmt auch Eberbach an der Earth Hour teil, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Wunsch, die Kampagne Earth Hour gemeinsam mit allen Kreiskommunen durchzuführen, kam ursprünglich aus den Reihen der Klimaschutzmanager. Damals – vor Corona – war die Kampagne mit vielfältigen Veranstaltungen flankiert worden, etwa einem Konzert bei Kerzenschein, einer Stadtführung mit Fackeln, Lesungen ohne elektrisches Licht und anderem.

In einer ökumenischen Andacht anlässlich der Earth Hour Aktion soll heute der klima- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen in Liedern, Texten und Gebeten bedacht werden. Sie findet im evangelischen Gemeindehaus in Eberbach bereits um 19.30 Uhr statt.

"Gott hat uns seine wunderschöne Schöpfung anvertraut – sie zu bebauen und zu bewahren heißt es im Bibeltext", so Pfarrerin Anja Kaltenbacher. Diakon Joachim Szendzielorz, Pfarrerin Anja Kaltenbacher und Anton Fleischmann als Klimaschutzbeauftragter der Stadt Eberbach laden dazu ein und freuen sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Die Stadt Hirschhorn folgt in diesem Jahr zum zweiten Mal dem Aufruf des WWF Deutschland und unterstützt die "Earth Hour", die Stunde der Erde. Bürgermeister Martin Hölz erklärt:"Nach einem weiteren Jahr der Extreme, von neuen Temperaturrekorden bis hin zu Überflutungen, einem Jahr mit vielen Krisen, Konflikten und Kriegen, ist die Earth Hour 2024 ein wichtiger Moment, um mehr Klimaschutz einzufordern und sich für die Demokratie stark zu machen."

Er ruft daher die Hirschhornerinnen und Hirschhorner auf, mitzumachen: "Die Earth Hour 2024 ein wichtiger Moment, um unsere Unterstützung für ambitionierten Klimaschutz zu zeigen. Und vielleicht bietet die Stunde auch die Möglichkeit, im hektischen Alltag für einen Moment zur Ruhe zu kommen."

Ob von zu Hause oder unterwegs, ob analog oder digital - der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour mitzumachen und sich auf www.wwf.de/earth-hour anzumelden.