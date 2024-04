Eberbach und Region. (coe) Die "Rad-Guides" im Rhein-Neckar-Kreis starten im gesamten Rhein-Neckar-Kreis in die Saison. Ihr Kalender mit Tourenangeboten ist gut gefüllt, und wer möchte, findet auf www.deinefreizeit.com das gesamte Programm für das Jahr 2024.

Neben der Bewegung können die Teilnehmer von den Guides auch nebenbei noch etwas über die Geschichte, Biologie oder Geografie in der Region lernen. Möglicherweise gibt es im Laufe des Jahres weitere Touren. Diese, sowie eventuelle Terminänderungen, findet man ebenfalls auf der genannten Website.

Burgen im Neckartal

Gibt es in Neunkirchen eine Burg? Diesem Rätsel gehen die Guides am 22. Juni von 10 bis 16 Uhr mit den Gästen auf den Grund. Da Burgen grundsätzlich auf oder am Berg liegen, gilt es, vom Neckar erst mal Höhe zu gewinnen. Das heißt, alle Teilnehmenden müssen erst einmal den Anstieg von Allemühl nach Schwanheim bewältigen.

Über den "Reitweg" geht es durch die Gemarkung Neunkirchen, wo sie sich des Rätsels Lösung allmählich nähern werden. Wenn es der Burggeist zulässt, werden alle unter seiner Aufsicht in Selbstverpflegung picknicken. Auf dem Neckartal-Radweg geht es weiter bis nach Zwingenberg und dort wieder hoch zum Schloss. Maximal 500 Höhenmeter werden bei dieser Tour zu überwinden sein. Wer weiß, ob man beim Blick in die Wolfsschlucht einen Wolf sichten wird. Jedenfalls hat diese Schlucht angeblich Carl Maria von Weber zum "Freischütz" motiviert.

Auf der Fahrt nach Eberbach macht der Rad-Guide, wenn noch genug Zeit ist, vielleicht einen Abstecher zur Burgruine Stolzeneck. Unterwegs wird er einiges über die Burgen und die Natur erzählen.

Start und Ende dieser 38 Kilometer langen Tour wird der Parkplatz am Bahnhof Eberbach sein. Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Diese nimmt Rad-Guide Friedbert Kaiser per Mail an friedbert.kaiser@gmx.de entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro, mitfahren können maximal zwölf Personen.

Die Strecke führt teilweise über unbefestigte Wege. Ein Pedelec wird empfohlen.

So schön ist es am "Monte Miau"

Eine weitere interessante und landschaftlich sehr reizvolle Tour führt am 30. Juni von 13 bis 19 Uhr zum "Monte Miau". Über den Breitenstein geht es nach Unterdielbach. Der Aufstieg auf immerhin 770 Höhenmeter ist für geübte Radler oder Pedelecfahrer bei moderaten Steigungen gut zu schaffen.

Auf der Hochebene können alle durchatmen und die ersten herrlichen Ausblicke genießen. Mit guten Bremsen am Rad können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entspannt wieder abwärts rollen.

Bei der Holzner Mühle wird eine kleine Pause eingelegt. Wer etwas trinken oder essen möchte, sollte seine Getränke und Verpflegung selbst mitbringen. Eine Einkehr ist erst gegen Ende der Tour vorgesehen.

Der Weg durch den Höllgrund und an der Itter entlang führt schließlich zurück nach Eberbach.

Auch diese Tour, bei der insgesamt 36 Kilometer zurückgelegt werden, startet und endet in Eberbach. Den genauen Treffpunkt erfährt man bei der Anmeldung bis spätestens 29. Juni direkt bei Rad-Guide Ralf Kochendörfer per E-Mail an radguide.ralf@netcom-mail.de.

Es können maximal zwölf Personen teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro. Die Strecke führt weitestgehend über Feld-, Wald- und Radwege, aber auch Nebenstraßen. Wegen des Erklimmens des "Monte Miau" werden Mountainbikes oder Pedelecs empfohlen.