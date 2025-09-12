Von Moritz Bayer

Eberbach. Viel zu tun, häufige Termine zu allen Zeiten, da kommt die Freizeit oft zu kurz. Natürlich sollen und müssen aber auch die Bürgermeister entspannen, gerade, um auch in herausfordernden Zeiten dann wieder mit voller Kraft ihrer Arbeit nachgehen zu können. Einige Lokalpolitiker haben uns verraten, wie sie am besten entspannen und wo sie in diesem