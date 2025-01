Eberbach. (by) Nicht ohne Folgen blieb unser Artikel über die Katzen in der Obhut von Claudia Agnes Henn vom Tierschutzverein Eberbach. Bereits kurz nach dem Erscheinen meldeten sich die ersten, die einem der jungen Schmusetiger eine neue Heimat geben wollten. Bereits am Freitag erreichte die Redaktion die Nachricht, dass "Frau Glück" ihr Glück gefunden hat und bereits vermittelt wurde.

