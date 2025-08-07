Donnerstag, 07. August 2025

Plus Eberbach

Wo die Feuerwehr in der Stadt Defizite hat

Der Feuerwehrbedarfsplan wurde im Gemeinderat vorgestellt: Freiwillige machen einen guten Job, aber an fast allen Standorten besteht Handlungsbedarf.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 31 Sekunden
Eines der Defizite laut Feuerwehrbedarfsplan ist die ungünstige Verkehrssituation rund um das Feuerwehrhaus in der Güterbahnhofstraße, damit die Fahrzeuge auch rechtzeitig an den Einsatzort kommen. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Immer wieder von Teilen des Gemeinderats gefordert, wurde der Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Eberbach für die Jahre 2025 bis 2029 in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgestellt. Er ist die Grundlage für die weitere Bedarfsplanung.

Bürgermeister Peter Reichert wies darauf hin, dass die Gemeinden verpflichtet sind, eine "den örtlichen

Peter Bayer
