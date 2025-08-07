Wo die Feuerwehr in der Stadt Defizite hat
Der Feuerwehrbedarfsplan wurde im Gemeinderat vorgestellt: Freiwillige machen einen guten Job, aber an fast allen Standorten besteht Handlungsbedarf.
Von Peter Bayer
Eberbach. Immer wieder von Teilen des Gemeinderats gefordert, wurde der Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Eberbach für die Jahre 2025 bis 2029 in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgestellt. Er ist die Grundlage für die weitere Bedarfsplanung.
Bürgermeister Peter Reichert wies darauf hin, dass die Gemeinden verpflichtet sind, eine "den örtlichen
