Von Moritz Bayer

Eberbach. "Man muss es schon klar sagen: Aktuell sind wir von der Kostendeckung noch ein gutes Stück entfernt", hadert Sammy Zimmermann. Der 30-jährige Stuttgarter ist mit dem gesamten Familienbetrieb das zweite Mal mit dem Winterdorf in der Stauferstadt und hatte sich etwas mehr versprochen.

Sammy Zimmermann veranstaltet das Winterdorf zum zweiten Mal. Foto: Moritz Bayer

Seit 30. Dezember hat das Eberbacher Winterdorf seine Pforten geöffnet. In der zweiten Auflage wurde die Gesamtdauer von fünf auf zwei Wochen reduziert, auch das Programm wurde umstrukturiert und bietet nun mehr Events auf engerem Zeitraum – auch für Kinder. Der Zuspruch lässt bisher aber noch deutlich zu wünschen übrig.

"Ich bin schon Realist und erwarte keine Wunderdinge", schränkt Zimmermann seine Erwartungshaltung ein. Im vergangenen Jahr hätten er und sein Team gespürt, dass generell Lust auf eine solche Veranstaltung vorhanden sei. Auch habe er einiges an konstruktivem Feedback erhalten, was er direkt versuchte, umzusetzen.

Mehr Angebote für Kinder seien beispielsweise direkt eingeplant worden. Auch, dass es schön wäre, schon zu Silvester zu starten, wurde mit nicht geringem Aufwand möglich gemacht. Aber sowohl am 31. Dezember als auch an Neujahr war der Andrang überschaubar. "Speziell Neujahr war enttäuschend. An Silvester wollten vielleicht viele Menschen für sich feiern, aber am 1. Januar war sonst, glaube ich, nicht wirklich etwas los." Die Band zum Jahreswechsel sei aber bei den Anwesenden sehr gut angekommen.

Natürlich will Zimmermann mit dem Winterdorf Geld verdienen, davon lebt er als Schausteller. Dennoch sei ihm der regionale Aspekt sehr wichtig. Seine Familie kommt seit drei Jahrzehnten zum Eberbacher Kuckucksmarkt und fühlt sich der Stadt verbunden. Die Getränke bestellen sie beim lokalen Händler, auch das Fleisch wird von einer Metzgerei am Ort bezogen. "Sich gegenseitig zu unterstützen ist wichtig, es ist immer ein Geben und Nehmen", ist Zimmermann überzeugt.

Auch wenn jede Veranstaltung anders ist und läuft, rechnet man häufig mit einer 50 Prozent-Regel: Nach der Hälfte der Veranstaltung sollten die Fixkosten in etwa drin sein, danach wird Mehrertrag erwirtschaftet. Von Gewinn möchte Zimmermann nicht sprechen, die Summe muss ja erst noch versteuert und abgerechnet werden.

Aktuell ist es aber noch ein gutes Stück bis zu diesem Punkt. "Es gibt einen festen Kern an Leuten, die alle paar Tage oder sogar täglich kommen, was mich natürlich sehr freut. Aber an Laufkundschaft sind insgesamt zu wenige da."

Denn die vorhandenen Fixkosten haben einen höheren Umfang, als sich viele vielleicht vorstellen: "Die Unterbringung des Teams für die Zeit im Winterdorf schlägt mit rund 5000 Euro zu Buche, dann haben wir die Bühne geliehen, Pagoden zum Reinsetzen, Heizstrahler und Toilettenwagen, das sind auch um die 15.000 Euro. Dann müssen wir ja bei allen Events auch in Vorleistung gehen, Musiker wollen natürlich auch ihr Geld. Ich habe Personalkosten, und am Ende des Tages darf ich auch meinen Lohn nicht vergessen." Zusammengefasst schätzt Zimmermann, die Kosten für das Winterdorf auf 35 bis 40 Tausend Euro.

Der Stuttgarter will sich aber nicht nur beschweren, sondern nach vorne blicken: "Für die Hilfe und das Entgegenkommen der Stadt möchte ich explizit Dankeschön sagen, ohne diese wäre das überhaupt nicht möglich." Auch für Vorschläge, wie man sich weiter verbessern könne, hat er immer ein offenes Ohr: "Bisher kamen zwei Rückmeldungen häufiger vor: Sie bezogen sich auf die Preise und die fehlende Werbung."

An ersteren könne er nicht sonderlich viel ändern, allerdings wären sie im Vergleich zum letzten Jahr für den Kunden nicht teurer geworden, was zu kleineren Gewinnmargen geführt habe, beispielsweise beim Glühwein, der im Einkauf teurer geworden sei.

Die Werbesichtbarkeit aber wolle er noch mal in den Fokus rücken, wenngleich Zimmermann durchaus der Meinung ist, einiges mit der Stadt getan zu haben: "Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ’wenn ich das gewusst hätte’...".

Wie es künftig weitergehen soll, darüber wird er sich später Gedanken machen. Vorerst hofft er, dass sich etwas mehr Laufkundschaft auf den Neuen Markt wagt und das Winterdorf noch ein gutes Ende nimmt. Als nächstes stehen nämlich tägliche Events ab 17 Uhr an – wie ein Puppentheater (Mittwoch), Zauberer (Donnerstag), DJ- und Livemusik (Freitag und Samstag). Am Donnerstag ist auch wieder Charity-Tag, der Erlös geht an die Lebenshilfe.