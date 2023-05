Von Peter Bayer

Eberbach. Wie entwickle und belebe ich die Eberbacher Innenstadt? Dazu haben die Innenstadtberater der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar ein Konzept mit Maßnahmen und Empfehlungen erstellt und in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgestellt.

Ziel des Programms, so Innenstadtberater Timo Cyriax, ist es, die Innenstädte als Standorte des Einzelhandels zu stärken und zu erhalten sowie mit den Akteuren tragfähige Zukunftskonzepte zu entwickeln. Für den "Innenstadt-Check" wurden Passanten befragt und eine Online-Befragung durchgeführt. Dabei outeten sich nur 14 Prozent als Innenstadt-Fans, während 46 Prozent nicht zufrieden waren. Die besten Noten bekamen die analogen Serviceangebote (2,7), der Spaß- und Erlebnisfaktor – Veranstaltungen, Märkte, Stadtführungen – (2,9) und die Innenstadt-Vermarktung (3,1), die schlechtesten die digitalen Serviceangebote (4,3), der Branchen- und Nutzungsmix (3,8), die Innenstadtpolitik (3,6) und die Aufenthaltsqualität (3,5).

Die Schlussfolgerungen für die Berater stellen sich wie folgt dar. Angesagt sei Sanieren statt "Aufhübschen": kleine Maßnahmen seien abgearbeitet, jetzt müsse man sich auf die Substanz konzentrieren (Immobilien, Unternehmen und Menschen). Es gelte, gemeinsam eine Idee und Strategie zu entwickeln, dabei Einkaufen, Genießen, Wohlfühlen und Wohnen vereinen. Kritik übten sie dahingehend, dass sowohl die Stadtverwaltung als auch die Unternehmen viele Chancen der digitalen Kommunikation ungenutzt ließen. Auch sei die Innenstadt zu groß, die Handelsnutzungen sollten zukünftig in einem engeren Bereich konzentriert werden.

Maßnahmen um die Aufenthaltsqualität zu steigern seien mehr Sauberkeit, Begrünung mit Spielecken, Aufwertung öffentlicher Toiletten, Verschönern der Leerstände, Rückbau der Betonelemente und bessere Empfangssituationen. Maßnahmen zum Thema "Erreichbarkeit und Parken" könnten sein: Vermarktung der Parkplätze, Angebote für Radfahrende, eine Umgestaltung der Bahnhofstraße und Radwege durch die Innenstadt. Zum Handlungsfeld "Erlebnis und Veranstaltungen" wurden Maßnahmen aufgezeigt wie die Vermarktung und Förderung von Veranstaltungen, neue Event-Ideen, eine Verbesserung von Innenstadt und Burg Eberbach oder eine Aktion "Heimat shoppen" (buy local). Den Branchenmix könne man verbessern durch neue Anbieter, einen Ausbau der Gastronomie, Frei.Räume 2.0 – PopUp-Stores für Handel und Gewerbe oder eine Nachfolgeberatung zur Bestandssicherung.

Fünf Schlüsselprojekte machten die Berater aus. Zunächst gelte es, eine Zukunftsperspektive für Wohn- und Geschäftsimmobilien wie für die Unternehmen der Innenstadt zu entwickeln. Dazu müssten Lösungen für kleine und große Immobilien und Leerstände gefunden und der Sanierungsstau aufgelöst, Konzepte für barrierefreies, bezahlbares, junges Wohnen entwickelt sowie Beratungsmöglichkeiten aufgebaut und Fördermittel akquiriert werden.

Ein zweites Schlüsselprojekt ist die Umgestaltung der Bahnhofstraße. Ziel müsse sein, die unklare Aufteilung der Teilbereiche besser kenntlich zu machen und so für mehr Sicherheit zu sorgen sowie die Erreichbarkeit für Radfahrer oder Fußgänger auszubauen. "Es ist nicht so einfach, einen Platz zum Stehenbleiben zu finden", so Cyriax. Man solle eine Verkehrsberuhigung oder dauerhafte/temporäre Fußgängerzone ausprobieren – etwa an Wochenenden – und hierfür attraktive Angebote (Außengastronomie, Aktionen, Veranstaltungen) entwickeln. Die Aufenthaltsqualität könnte durch mehr Begrünung, Spiel- und Sitzmöglichkeiten, Beleuchtung und Inszenierung verbessert werden.

Dem stärkeren Unterstützungsbedarf der Unternehmen in der Innenstadt solle man durch einen "Kümmerer" begegnen und Synergie-Effekte mit dem Projekt "Frei.Räume" schaffen. Gestartet werden müsse jetzt.

Handlungsbedarf bestehe bei der Online-Präsenz der Betriebe. Um diese zu verbessern, gelte es, die Unternehmen zu qualifizieren, Hürden und Hemmschwellen abzubauen, damit diese sich insgesamt besser präsentieren und in den sozialen Medien gemeinsam auftreten. Wichtig sei eine hochwertige und interaktive Darstellung der aus Kundensicht wichtigsten Informationen. Auch eine Verlinkung der wichtigsten Unternehmensinformationen und -angebote auf der Seite der Stadt und der EWG.

Das fünfte Schlüsselprojekt ist "Frei.Räume 2.0" mit den Zielen einer tragfähigen Nachfolgeregelung, aber auch dem Gewinnen neuer Anbieter, um Leerstände zu beseitigen, insbesondere in den "bummelrelevanten" Sortimenten sowie in der Gastronomie.

Als nächste Schritte nannte Cyriax einen Umsetzungsworkshop. Die Maßnahmen müssten priorisiert werden, leicht umzusetzende Maßnahmen zeitnah angegangen, aber auch strategisch geplant werden. Die Maßnahmen sollten von vielen Akteuren mitentwickelt und mitgetragen werden. "Denn: Eine Innenstadt ist immer ein Gemeinschaftsprojekt", schloss Cyriax seinen Vortrag.

Bürgermeister Peter Reichert zeigte sich pessimistisch, die Innenstadt zu beleben. Innenstadt müsse man "ein Stück weit anders denken", sie komplett zu belegen sei utopisch. Es brauche auch privates, unternehmerisches Engagement. Die Fassadenprogramme würden "seit Jahren brutal schlecht angenommen.

Mit der Analyse sei "der Finger in die Wunde gelegt", doch Peter Stumpf (AGL) fehlte die Schlussfolgerung. Bei Arbeitskreisen und Workshops sei wenig herausgekommen, kleinste Maßnahmen hätten die Innenstadt nicht gerettet.

Den Umbau der Innenstadt zum Wohnen sah Reichert als eine Möglichkeit, allerdings könne es sich keine Stadt leisten, die Häuser aufzukaufen und zu sanieren, wie von Stumpf angeregt.

Prof. Dietmar Polzin (Freie Wähler) bezeichnete es als gutes Konzept mit vielen Maßnahmen, allerdings fehle ihm die Vision, wo man in zehn Jahren hinwolle. Dem widersprach Reichert. Ihm fehle das Tun, die Umsetzung. "Wir brauchen viel mehr Menschen, die was tun." Lothar Jost (AGL) nannte die Zielsetzung "bescheiden" und mit den Visionen sei es in der schnelllebigen Zeit der Digitalisierung so eine Sache. Wichtig sei die Einstellung eines Kümmerers. Für Georg Hellmuth (CDU) brauche es einen Masterplan, man müsse die Innenstadt neu denken.

Info: Die Beratung durch die IHK ist für die Stadt kostenlos, sie wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert. Derzeit werden 60 Kommunen beraten.