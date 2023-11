Von Moritz Bayer

Eberbach. Nach zwei Selbstversuchen auf den Eberbacher Mountainbike-Trails ist es an der Zeit, die Menschen in den Fokus zu rücken, die dafür sorgen, dass die Strecken das ganze Jahr über in Schuss bleiben. Denn nicht nur die Vorarbeit war umfangreich, auch die Instandhaltung will erledigt sein. Ohne großes, ehrenamtliches Engagement könnten weder die