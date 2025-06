Rockenau. (MD) "Jeder darf hier Wasser holen", betonte Ortsvorsteher Dieter Redder am Rande der jüngsten Ortschaftsratssitzung und meinte damit den Sichelsbrunnen am Ortseingang von Eberbach her kommend. Dort aber Autos zu waschen, gehe überhaupt nicht.

Leider habe er dies in jüngster Zeit vermehrt beobachten müssen. Darunter seien Auswärtige, aber auch Ortsteilbürger gewesen. Von ihm