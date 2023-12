Eberbach. (alr) Der Weihnachtsmarkt ist vorbei und die Buden auf dem Neuen Markt werden wieder abgebaut. Am ersten Adventwochenende tat sich allerlei auf dem weihnachtlich geschmückten Platz.

Vereine aus Eberbach haben keine Mühen gespart und in über zehn Buden allerlei Köstlichkeiten verkauft. Von Bratwurst über Käsespätzle bis Apfelbrot war alles mit dabei. Bei klarem Himmel und frostigen Temperaturen zog es auch am Sonntag wieder viele Eberbacherinnen und Eberbacher in die Altstadt.

Die Bude der SG Rockenau sei von vielen Besucherinnen und Besuchern, wegen der berühmt-berüchtigten Bratwurst aufgesucht worden, berichtet Robin Menges. "Wenn's mit Fußball nicht klappt, dann wenigstens mit der Wurst", witzelt der Vorsitzende des Spielausschusses. Die Fußballer verzeichnen das Wochenende als positiv. Es habe sich gelohnt, die Spiele für den Weihnachtsmarkt abzusagen, so Menges.

Am Stand des Imkervereins Eberbach sei im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas weniger Kundschaft gekommen, wie Farzia Hossain erzählt. Doch auch hier ist die Wildbratwurst besonders gut bei den Gästen angekommen. Obwohl weniger los war, sei sie dennoch zufrieden mit dem Wochenende. Bienenwachskerzen, Handcremes und Honig seien Produkte, die immer gut ankommen.

Den Eindruck, dass der Weihnachtsmarkt weniger voll war als im vergangenen Jahr, teilen auch Erich Kniel vom Pfadfinderbund Stamm Goten und Frieder Wagner von der Freien evangelischen Gemeinde (FeG). Dennoch wurden die rund 80 Kilogramm Pommes bei den Pfadfindern und die jeweils 50 Kilogramm Schupfnudeln und Sauerkraut in der Bude der FeG komplett verkauft. "Das Wochenende war trocken und kalt", sagt Wagner. "Es war perfektes Weihnachtsmarkt-Wetter."

Zum ersten Mal gab es bei den Goten auch Popcorn. "Es war ein Versuch", so Kniel "Aber Popcorn ist eher etwas für den Frühlingsmarkt". Trotz eher verhaltener Kundschaft haben die Goten auch am Stand mit den Holzspielzeugen und -figuren so manches verkauft: "Vor allem die großen Stehlen sind gut angekommen", berichtet Kniel.

Am Stand der FeG gab es neben den Schupfnudeln mit Sauerkraut auch selbst gemachtes Apfelbrot – eine Art Früchtebrot aus Äpfeln. Seit vergangenen Mittwoch haben ungefähr acht fleißige Bäckerinnen und Bäcker rund 150 Apfelbrote gebacken. Am Sonntagmorgen kamen die letzten Brote aus dem Ofen. Nachmittags um 16 Uhr waren sie restlos ausverkauft. Nur die Zutatenliste und einige Krümel sind übrig geblieben.

Ebenfalls ausverkauft waren die Steaks in der Bude des Fanfarenzugs. Schon Sonntag um 15 Uhr war die Kiste mit den knapp 350 Steaks leer. "Es war alles wie immer", sagt Jana Benkwitz. "Wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden."