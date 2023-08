Von Uta Förster

Eberbach. Frische Luft, unberührte Natur, Bewegung, Ruhe und Abwechslung – all das wünschen wir uns in unserem Urlaub. Und wir hier im Neckartal haben das besondere Privileg, für all dies gar nicht weit fahren zu müssen, geschweige denn viel Geld auszugeben. Denn der Neckarsteig, der direkt vor unserer Haustür beginnt, bietet genau das: frische Luft, unberührte Natur, Bewegung, Ruhe und Abwechslung. Auf der 128 kilometerlangen Strecke zwischen Heidelberg und Bad Wimpfen gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Und als besonderen Bonus tut man sich selbst damit auch noch etwas Gutes!

Die Strecke ist in neun Einzeletappen eingeteilt, die jeweils zwischen neun und achtzehn Kilometer lang sind. Gut schaffbar also an einem Tag, auch wenn es an manchen Stellen körperlich herausfordernd wird, zum Beispiel, wenn viele Treppenstufen zu bewältigen sind, was gleich zu Beginn der Tour auf der Himmelsleiter in Heidelberg hoch zum Königsstuhl der Fall ist. Oder auch, wenn das Gelände unwegsam wird. Wie beispielsweise in der Margaretenschlucht in Neckargerach. Über 3000 Höhenmeter bringen einen so richtig ins Schwitzen und fördern damit die Fettverbrennung.

Wenn mal gerade keine Burg zu sehen ist, wechseln sich geschlungene Wald-pfade, die manchmal nicht breiter als zwei Fuß sind, mit geschotterten Wanderwegen ab. Für Sonnenanbeter gehen hin und wieder auch Wege an Feldern und Weinbergen vorbei, auf denen sie ihren Vitamin D3-Haushalt auffüllen können – natürlich nur, wenn die Sonne wirklich scheint.

Wanderer bauen gerne Steinmännchen wie dieses am Breitenstein. Foto: Uta Förster

Auch im Regen können die Wege erwandert werden. Dann ist es allerdings nicht ganz so schön und an manchen Stellen auch gefährlich rutschig.

Jede Etappe beginnt und endet in einem an das S-Bahn-Netz angeschlossenen Ort. So bleibt die Möglichkeit offen, im eigenen Bett zu nächtigen, um am nächsten Tag dort weiterzulaufen, wo die Tour am Vortag endete. Doch auch, wer die Strecke am Stück laufen möchte, findet in den malerischen Altstädten am Weg Übernachtungsmöglichkeiten und schnucklige Cafés oder Restaurants, um sich nach erfolgreicher Wanderung wie-der zu stärken.

Der mit dem blauen "N" gut gekennzeichnete Neckarsteig führt an zahlreichen Burgen und Schlössern vorbei und bietet so neben dem Sightseeing auch Einblick in längst vergangene Zeiten. Lehrreich wird es außerdem durch eine Menge Informationstafeln, die am Weg entlang aufgestellt sind.

Von Zeit zu Zeit gelangt man an besonders schöne Aussichtspunkte, die einen atemberaubenden Weitblick über das wunderschöne Neckartal gewähren und zum fotografischen Festhalten der Urlaubserinnerungen prädestiniert sind.

Viele Punkte laden zum Verweilen oder auch zum mitgebrachten Picknick ein, um den nächsten Teil der Strecke mit neuem Elan anzugehen.

Auf den einsamen Wegen kann der Kopf entschlacken und der Körper zur Ruhe kommen. Die Augen erholen sich beim Anblick saftigen Grüns der Bäume und die Seele atmet auf beim Bestaunen der Natur. Blumen und Tiere, Pilze, Wassertropfen und Bäche lassen den Weg nicht langweilig werden. Alles geht gemäßigt und im eigenen Tempo. Kaum einmal begegnet man einem anderen Wanderfreudigen. Hin und wieder läuft einem sogar ein Reh oder Fuchs über den Weg. Und wer seine Walkingstöcke dabeihat, tut nebenbei auch seinem Nacken noch etwas Gutes.

Wer einfach mal ohne viel Aufwand ausprobieren möchte, ob so eine Tour etwas für den eigenen Urlaub ist, der kann direkt von Eberbach aus in Richtung Hirschhorn oder Neunkirchen loslaufen. Mit bequemen, festen Schuhen, einem kleinen Rucksack für Proviant und Zeckenspray ausgestattet, kann es sofort losgehen.

Auch die Stadt Eberbach und das Naturparkzentrum bieten immer wieder einmal geführte Wanderungen auf dem Neckarsteig an. An der Touristinfo gibt es zusätzlich hilfreiche Karten für die Wanderplanung. Die hier angegebenen Zeiten sind großzügig berechnet und realistisch.

Und sicherlich gibt es auch Vielwanderer, die den Neckarsteig schon in- und auswendig kennen. Doch auch für sie bietet unsere Heimat eine Vielzahl weiterer, verschlungener Wanderwege durch den schönen Odenwald.

Wenn man am Abend dann müde und mit schweren Beinen aufs Sofa sinkt, überkommt einen das zufriedene Gefühl, einen wunderschönen Urlaubstag erlebt, dabei Geld gespart und gleichzeitig etwas für die Gesundheit getan zu haben.