Von Alissa de Robillard

Eberbach. "Dieses Jahr starten wir mal anders ins neue Semester", sagt Volkshochschulleiterin Melanie Potoski. Deshalb hat sich das Team der VHS (Volkshochschule), inklusive ehrenamtlicher Leiterinnen und Leiter der Außenstellen, in der Sushi-Bar am Neuen Markt getroffen. Dort lernen die Mitarbeitenden von Manolo Elizalde, wie das japanische Gericht zubereitet wird. Der Koch wurde auch fürs kommende Programm der VHS, das am 19. Februar beginnt, gewonnen. "Der Kurs war sehr schnell ausgebucht. Wir arbeiten gerade an einem weiteren Termin", freut sich Potoski.

Wer sich für dieses und andere Themen interessiert, wird im Programm der VHS bestimmt fündig. Insgesamt 615 Kurse werden in diesem Jahr angeboten – Integrationskurse und Kooperationen mit Schulen und Kindergärten ausgeschlossen.

Das Angebot umfasst dieses Semester wieder fünf Bereiche: Gesellschaft und Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit und Ernährung, Sprachen und Deutsch sowie Arbeit und Beruf. "Wir nehmen wahr, dass die Nachfrage an Sprachkursen rückläufig ist, dafür aber das Interesse für Bereiche wie Fitness und Gesundheit steigt", erzählt Potoski. Warum weniger Sprachkurse gebucht werden, wisse die Leiterin nicht genau. "Es gibt bestimmt verschiedene Gründe dafür. Vielleicht verreisen die Leute weniger oder das kostenlose Online-Angebot ist einfach zu groß."

Die Leute würden zur Zeit mehr aufs Geld schauen, was dazu führe, dass sich teilweise langjährige Kursteilnehmende in diesem Semester abmelden. "Dieses Jahr konnten wir eine Preiserhöhung erneut verhindern", berichtet sie. Außerdem gebe es erneut ein vielseitiges Angebot von kostenfreien Online-Vorträgen zu aktuellen Themen. "Es geht darum möglichst viele Menschen zu erreichen."

Im Rückblick auf das vergangene Jahr konnte sich die VHS ein gutes Netzwerk erarbeiten. "Wir gehen vor Ort mit niemandem in die Konkurrenz, sondern wollen viel lieber zusammen arbeiten", so die Leiterin. Es gibt zum Beispiel einen Kurs für Vereine, um zu lernen, wie die Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Netzwerken funktioniert. Für das Projekt Lernen mit Rückenwind, in dem Schülerinnen und Schüler unterstützt werden, Lernrückstände aufzuholen, konnte die Theodor-Frey-Schule als Partnerin dazu gewonnen werden. Die Dr. Weiß-Grundschule und die Bildungswerkstatt Schönbrunn sind schon länger Teil der Kooperation.

Was die VHS Eberbach-Neckargemünd auszeichnet, sei die Veranstaltungsreihe "Wilde Sau", die unter anderem zusammen mit dem Naturpark Neckar-Odenwald ausgeführt werde, so Potoski. "Da der Wildbestand in der Region gewachsen ist, haben wir uns zusammen mit dem Naturpark überlegt, wie wir das Thema Wildschwein an die Menschen heranführen können", ergänzt Luisa Schüssler, Abteilungsleiterin der VHS.

Auf dem VHS-Youtube-Kanal, der von Schüssler bespielt wird, wird es einen Vortrag mit Informationen zum Projekt "Wilde Sau" geben. Außerdem soll zum Beispiel ein Pirschgang und ein Kochkurs angeboten werden. "Diese Veranstaltungsreihe zeigt, wie wir Themen aus der Region mit Partnern aus der Region umsetzen", erklärt Potoski.

Auch das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit nimmt einen prominenten Platz ein bei der VHS. Intern versuche die Volkshochschule papierfrei zu werden. Angeboten werden außerdem diverse Kurse mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. So wird es unter anderem einen veganen Kochkurs geben, einen Kurs über umweltbewusstes Leben sowie in Kooperation mit dem Naturpark einen Kurs über die Vielfalt der Obstwiese. Die "junge vhs" für Kinder und Jugendliche bietet die Möglichkeit, sich bei einem Nähkurs mit Upcycling zu beschäftigen oder mehr über "Zero-Waste-Beauty" (Kosmetik ohne Abfall) zu erfahren. Zu Ostern wird es zudem einen Kurs zum Eierfärben mit natürlichen Farben geben.

Neu in diesem Semester ist unter andrem eine modulare Qualifizierung für die Schulkindbetreuung. Dabei handelt es sich um ein System, bestehend aus fünf Modulen, das Quereinsteigerinnen und -einsteiger darin unterstützt, ihre pädagogischen Kompetenzen zu stärken. Die Module umfassen Schulungen zu Themen wie Konfliktbewältigung, Pädagogik oder Erste Hilfe. Sie werden nach erfolgreichem Abschluss zertifiziert.

Kurse, die es im vergangenen Jahr schon gab, wie zum Beispiel Tanzen, Zumba, Kickboxen oder Parkour werden dieses Semester wieder angeboten und auch am Ferienspaß ist die VHS erneut beteiligt. Die Computerstunde für Senioren, mit individueller Beratung und technischer Unterstützung, wird ebenso weitergeführt.

Info: Das Programm mit weiteren Informationen ist in den Verwaltungsstellen ausgelegt oder unter www.vhs-eb-ng.de zu finden.