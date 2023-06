Keine Einwände gab es auch gegen die Errichtung von zwei Pkw-Stellplätzen innerhalb einer nicht überbaubaren Fläche sowie einer bis zu 2,44 Meter hohen Stützmauer in der Adolf-Eiermann-Straße. Wie Bauamtsleiter Detlef Kermbach ausführte, wurden in der Vergangenheit im Umfeld hinsichtlich der beengten Verkehrsverhältnisse bereits mehrfach Stellplätze, Garagen und überdachte Stellplätze sowie Stützmauern abweichend der festgesetzten Baulinie zugelassen. Grundsätzlich sei die Herstellung von Abstellflächen für Kraftfahrzeuge aufgrund der beengten Straßenverhältnisse auf den Baugrundstücken zu begrüßen, damit eine Entlastung des ruhenden Verkehrs in der Adolf-Eiermann-Straße erfolge.

Größere Umbaumaßnahmen gibt es im Waldweg. Eine Garage im Untergeschoss darf aufgestockt werden, um die vorhandene Wohnfläche im Erdgeschoss durch den Anbau zu vergrößern. Auf dem Dach des Anbaus soll eine überdachte Terrasse entstehen. Darüber hinaus soll ein vorhandener Schuppen abgerissen werden, um an der Stelle einen Carport zu errichten. Das Dach des Carports bildet eine Terrasse im Anschluss an den Anbau im Erdgeschoss.

Zum Schutz vor Wildtieren soll und darf ein Grundstück in Friedrichsdorf eingezäunt werden. Das Grundstück befindet sich im direkten Anschluss an das Wohngrundstück der Antragstellerin. Geplant ist eine Zaunhöhe zwischen 1,22 und 1,30 Meter.

Ebenfalls einstimmig wurden die anderen vier Bauanträge beschieden. In Neckarwimmersbach darf eine Schleppgaube mit 5,50 Meter Länge an der südöstlichen Dachseite eines bestehenden Wohnhauses errichtet werden. Sie erweise sich als sinnvolle Ergänzung des Dachgeschosses und stehe in einem angemessenen Verhältnis zu Gebäudelänge (13,36 Meter) und Dachfläche.

In die frühere SB-Filiale am Neuen Markt sollen Verkaufsautomaten. Foto: Peter Bayer

Eberbach. Ein leer stehendes Gebäude in der Bahnhofstraße könnte sich demnächst wieder füllen. Im ehemaligen Lederwarengeschäft sollen ein Friseursalon und Tattoostudio eröffnet werden. Direkt daneben, wo früher lange Jahre das Modehaus Wörner war, soll eine Sushibar rein. Und um die Ecke am Neuen Markt, wo bis 31. Mai die SB-Filiale der Volksbank war, ist geplant, einen Verkaufsautomaten mit Lebensmitteln aufzustellen. Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am Montagabend dem Bauantrag einstimmig zugestimmt.

Von Peter Bayer

Im Untergeschoss des Gebäudes sollen ein weiterer Gastraum der Sushibar sowie Personal- und Nebenräume Platz finden, informierte Sachbearbeiterin Annkatrin Geißner vom Bauamt.

Für das Dorfgemeinschaftshaus Brombach wurden weitere Arbeiten vergeben. Den Auftrag für die Sanitärinstallationsarbeiten erhielt die Firma Johmann GmbH aus Mosbach. Die Auftragssumme beträgt 62.560 Euro. Angefragt wurden zehn Firmen, ein Angebot abgegeben hatten drei. Mit den Heizungsinstallationsarbeiten beauftragt wurde mit der BiNe Haustechnik GmbH eine Eberbacher Firma. Von acht angefragten Firmen hatten zwei ein Angebot abgegeben. Die Auftragssumme beträgt hier 111.490 Euro. Nach dem Umbau und der Sanierung soll das Gebäude mit einer effizienten Wärmepumpe beheizt werden. Gegenüber der Kostenberechnung ergibt sich eine Steigerung von 38,5 bzw. 18,2 Prozent, insgesamt rund 34.500 Euro.

Ob die geplante Wärmepumpe nach dem Umbau des im Jahr 1910 als Schulhaus errichteten Gebäudes Sinn mache, wollte Lothar Jost (AGL) wissen. Wegen des Denkmalschutzes könne zwar keine Fußbodenheizung installiert werden, informierte Markus Scheurich, doch seien die Heizkörper größer, weshalb die Wärmepumpe effizient sei. Zudem sei ein Vollwärmeschutz geplant. Allerdings sei derzeit mit einer Lieferzeit von einem Jahr zu rechnen. "Es ist nicht optimal, aber ein guter Kompromiss", merkte Bürgermeister Peter Reichert an. Warum nur so wenige Angebote abgegeben wurden, wollte Prof. Dietmar Polzin (Freie Wähler) wissen. Das liege auch an der geringen Attraktivität der Baustelle, so Scheurich.