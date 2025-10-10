Stadtwerke wollen ihre Flotte auf E-Busse umstellen
Einmalige Chance zur Umstellung nutzen: Unerwartete Bundesförderung für alternative Antriebe. Eigenanteil in Höhe von 5,9 Millionen Euro.
Von Peter Bayer
Eberbach. Die gesamte Busflotte der Stadtwerke soll auf vollelektrische Busse umgestellt werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Umsetzung des E-Bus-Projektes beschlossen, vorbehaltlich einer Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Die erforderliche Ladeinfrastruktur soll in einem neuen Betriebshof aufgebaut werden.
