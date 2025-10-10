Freitag, 10. Oktober 2025

Stadtwerke wollen ihre Flotte auf E-Busse umstellen

Einmalige Chance zur Umstellung nutzen: Unerwartete Bundesförderung für alternative Antriebe. Eigenanteil in Höhe von 5,9 Millionen Euro.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 40 Sekunden
Die Stadtwerke wollen ihre Flotte auf E-Busse umstellen. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Die gesamte Busflotte der Stadtwerke soll auf vollelektrische Busse umgestellt werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Umsetzung des E-Bus-Projektes beschlossen, vorbehaltlich einer Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Die erforderliche Ladeinfrastruktur soll in einem neuen Betriebshof aufgebaut werden.

