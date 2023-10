Stadt will mit Schutzverordnung Elend der Katzen entgegenwirken

Von Peter Bayer

Eberbach. Nun hat auch Eberbach als 59. Kommune in Baden-Württemberg eine Katzenschutzverordnung. Der Gemeinderat hat ihr in seiner Sitzung am Montag zugestimmt. Sie gilt für das gesamte Gebiet der Stadt Eberbach. Demnach kann die Stadt oder ein von ihr Beauftragter – in diesem Fall der Tierschutzverein – frei lebende Katzen durch einen Tierarzt oder eine