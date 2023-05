> Am Lindenplatz finden von 13 bis 15 Uhr zwei Konzerte mit Formationen um Mario Fadani, Dozent an der Musikschule, statt. Das Ensemble "Klangkonfekt" beginnt um 13 Uhr mit seinem Konzert. Danach wird "TAO" – Tuesday Afternoon Orchestra – auftreten. Ab 15.30 Uhr sind die "Anonymen Saxophoniker" mit Jazz und Pop auf der Bühne zu sehen.

> Ebenfalls in dieser Zeit lädt das Naturparkzentrum-Neckartal-Odenwald zur Wanderausstellung "Jäger auf leisen Pfoten" ein. Und auch im Rathaus kann die Sonderausstellung "Conrad Beissel – Neue Heimat in Pennsylvanien" von 11 bis 17 Uhr angeschaut werden.

Weiter sind rund zwanzig Trommler in der Innenstadt unterwegs. Die Gruppe "Sambanditos" bringt den Samba und den südamerikanischen Flair in die Altstadt. Auch am Sonntag "Klick Klack" im Ephratahof am Pulverturm. Von 14 bis 17 Uhr kann die Faszination der alten und neuen Kinderspiele erlebt werden.

> Im gesamten Stadtgebiet werden sich verschiedene Vereine, Firmen und Gruppierungen präsentieren und einen Einblick in ihre Arbeit vermitteln. Um 12.30 Uhr öffnen die Geschäfte für den verkaufsoffenen Sonntag, bei dem die Besucher bis 17.30 Uhr schlendern und flanieren können. In dieser Zeit ist Ballonkünstlerin Kunigunde auch wieder auf dem Thononplatz zu finden.

Eberbach. Am Sonntag wird beim Frühschoppen ab 11 Uhr der letzte Tag des Eberbacher Frühlings eingestimmt. Auf dem Neuen Markt will das "JBO Waldbrunn" für gute Stimmung sorgen, auf dem Leopoldsplatz die "Stadtkapelle Buchen" und auf dem Alten Markt sind es die "Red Hot Dixie Devils".

Von Alissa de Robillard

Ebenso öffnen das Stadtmuseum und das Küferei Museum ihre Pforten von 14 bis 17 Uhr.

Von 10 bis 12 Uhr können Interessierte ihre eigenen digitalen HO-Gleichstrom- und Wechselstromzüge auf der Clubanlage der Eisenbahnfreunde im Nebengebäude der Dr-Weiß-Schule, Weidenstraße 1, fahren lassen.

> Auf dem Leopoldsplatz können Besucher des Frühlingsfest von 13.30 bis 16.30 Uhr einen Bullen bezwingen. Auf dem Platz findet nachmittags ein Bullriding -Wettbewerb statt, bei dem wirklich alle ihr Glück versuchen können.

Ab 17 Uhr bespielt die Partyband "Inflagranti" die Bühne auf dem Platz. Mit einer Mischung aus der Rock- und Popgeschichte beschließt die sechsköpfige Gruppe das musikalische Programm auf dem Platz vor dem Rathaus.

> Der Neue Markt steht mit dem Show-Nachmittag ab 15 Uhr ganz im Zeichen der Bewegung. Die Fußballer der SG Rockenau und die Narren des KG Kuckuck bieten Kindern ein sportliches Programm an – mit Tanz, Fitness und Boxen. Wer danach immer noch zu viel Energie hat, kann sich von 17 bis 18 Uhr in der Kinderdisco "Frischlingsparty" austoben. Um 18.30 Uhr beginnt das letzte Konzert dieses Frühlings. Die Kult-Band "The Bautzy´s" aus Mosbach verabschiedet das Wochenende mit Musik ab den sechziger Jahren. Von Rock, Pop, Rhythm und Blues ist alles mit dabei.

> Auf dem Alten Markt ist von 15.30 bis 17 Uhr die Akustikformation "Livingroom" aus Mosbach zu hören. Die Gruppe will ist eine Akustikformation aus Mosbach. Mit Covers von Tina Turner, Eliza Doolitle und Bruno Mars fühlt sich die vierköpfige Band wirklich in jedem Genre wohl.

> Die Bühne vom Depot 15/7 präsentiert von 14 bis 17 Uhr Nachwuchstalenten an der "Schulband Session". Beginnen wird die Gruppe "The What?" unter der Leitung von Marcos J. Gonzáles Jiménez. Die Band formiert sich aus dem schulübergreifenden Projekt "gemeinsam krea(k)tiv" und wird verschiedene Songs aus dem Rock- und Metal-Genre zum Besten geben.

Danach wird "Annoying Day", die Band der Musikschule unter der Leitung ihres Dozenten Stephan Kraus, eigene Kompositionen vorspielen.

Die Bühne steht an diesem Tag noch weiteren Nachwuchsbands offen. Wer letztendlich diese betritt, ist noch offen. Überraschungsgäste nicht ausgeschlossen.

Das Projekt, das den Nachwuchsmusikern im Rahmen des Eberbacher Frühlings eine Auftrittsmöglichkeit gibt, ist von Hartmut Quiring, Mario Fadani, Marcos J. Gonzáles Jiménez und Stephan Kraus organisiert worden.