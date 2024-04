Eberbach. (coe) Das sieht man nicht alle Tage: Die "Schiltacher Flößer" sind auf einer mehrtägigen Tour mit ihrem Floß auf dem Neckar zwischen Plochingen und Heidelberg unterwegs und werden am Montag, 8. April, einen Stopp in Eberbach einlegen. Mit ihrer Tour möchten sie die alte Flößertradition lebendig erhalten. Sie möchten sie der Bevölkerung ebenso vertraut machen wie das eigentliche Handwerk der Flößer und des Flößens. Die Flößerei war einst auch in Eberbach von großer Bedeutung. Schließlich ist der Neckar bis heute eine sehr wichtige Transportader für Handelsgüter.

Auf ihrer Etappe Haßmersheim – Eberbach landen die "Schiltacher Flößer" am kommenden Montag gegen 16 Uhr am Neckarlauer in Eberbach an. Interessierte sind willkommen und können sowohl die Anlandung, als auch die Abfahrt bestaunen.

Die "Schiltacher Flößer" beleben eine Tradition, die in der hübschen Fachwerkstadt im Landkreis Rottweil vor 130 Jahren nach dem Bau der Kinzigtalbahn zu Ende ging. Geflößt wurde hauptsächlich Holz für den Schiffbau. Das letzte Floß fuhr im Jahr 1894 die Kinzig, den größten und wichtigsten Fluss in der Region, in den der stadtnamensgebende Fluss Schiltach mündet, hinab ins Land.

Um an diesen Teil der Geschichte Schiltachs zu erinnern, haben sich um die Jahrtausendwende laut einer Information der Stadt Eberbach zwölf gestandene Männer aus verschiedenen Berufen im Historischen Gasthof "Zur alten Brücke" eine Flößergruppe gegründet. Da einige Gründungsmitglieder Land- und Forstwirte sind, verbinde sie "eine besondere Verbindung zum Naturstoff Holz".

Die Abfahrt der Flößer ist für Dienstag, 9. April, zwischen 9 und 10 Uhr geplant. Nächster Stopp ist in Neckargemünd.