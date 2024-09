Von Alissa de Robillard

Eberbach. Seit einer Woche gewöhnen sich die Schülerinnen und Schüler nach den langen Sommerferien wieder an den Schulalltag. Vieles ist dabei neu für jene, die in die fünften Klassen der weiterführenden Schulen versetzt worden sind. Zum Beispiel an der Realschule.

Schon zu Beginn des neuen Schuljahres, in der dritten oder vierten