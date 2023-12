Eberbach. Die international bekannte Queen-Tribute-Band "The Bohemians" führt ihre "Forever Tour" am Samstag, 13. Januar, wieder nach Eberbach in die Stadthalle. Ab 20 Uhr nimmt das musikalische Quartett in seiner neuen "A Night Of Queen"-Show das Publikum mit auf eine energiegeladene Achterbahnfahrt mit den großen Hits von Queen.

The Bohemians halten ihre Zuhörer auf den Beinen,