Eberbach. (rnz) Der Arbeitskreis "Jüdisches Leben in Eberbach" veranstaltet am Sonntag, 25. Juni, einen Begegnungsabend. Im Rahmen des Projekts "Meet a Jew" des Zentralrats der Juden in Deutschland werden Anna und Philipp zu Gast sein.

Die zwei jungen Erwachsenen werden davon erzählen, wie Juden heute in Deutschland leben, was ihnen Freude macht, wo sie Ängste haben und welche Bedeutung ihre Religion für sie hat.

Der Begegnungsabend findet im evangelischen Gemeindehaus am Leopoldsplatz von 18 bis 20 Uhr statt.

Zu diesem Abend ist eine persönliche Anmeldung vorab unverzichtbar. Diese kann unter Telefon 06271/4787 oder per E-Mail an das Gemeindebüro erfolgen.