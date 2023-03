Das zur Verfügung stehende Gesamtbudget in Höhe von 900.000 Euro für die Jahre 2023 bis 2026 könne für Sach-, Personal- und Raumgestaltungsmaßnahmen verwendet werden. Da die Maßnahme zu 65 Prozent gefördert werde, beträgt der Eigenanteil der Stadt 315.000 Euro, pro Jahr also 78.750 Euro.

So will das Projekt "Freiräume" die Innenstadt beleben

Eberbach: So will das Projekt "Freiräume" die Innenstadt beleben

Was fehlt in der Innenstadt?

Eberbach: Was fehlt in der Innenstadt?

In der PopUp-Phase im Oktober/November wurden die leer stehenden Räume der früheren Zeitungsredaktion zu einem multifunktionalen Raum eingerichtet. Ein so genannter Community-Manager der CoworkLand Genossenschaft hatte die Phase in enger Abstimmung mit Stadt und Kreis betreut. Die sich anschließenden Gespräche mit den Nutzern sowie an einer künftigen Nutzung Interessierten ergaben einen deutlichen Bedarf an multifunktionalen Räumen für Eberbach. 95 Prozent der kostenlosen Nutzer zeigten sich auch dann interessiert, wenn sie dafür einen marktüblichen Preis zahlen müssten.

In den ehemaligen Redaktionsräumen am Neuen Markt fand im Oktober/November die sechswöchige Strategie- und Testphase statt. Foto: by

Die Stadt Eberbach suche und prüfe seit vielen Jahren Möglichkeiten, der steigenden Zahl an Leerständen entgegenzuwirken – bislang leider nur mit mäßigem Erfolg, so Soldner, Leiter des Ressorts Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS), bei der Vorstellung des Projektes. Dem gegenüber stünden regelmäßige Anfragen von verschiedenen Einrichtungen, Institutionen, Vereinen und Interessengruppen nach Räumen, die zeitweise genutzt werden könnten. Die Verwaltung befinde sich derzeit in ersten Abstimmungsgesprächen mit Hausbesitzern.

Eberbach. Als eine "Riesenchance für Eberbach" bezeichnete Tobias Soldner, das Projekt "Freiräum e". Es sei eine Möglichkeit, die in weiten Teilen zunehmend unbelebte Innenstadt mit Leben zu füllen. Nach erfolgter sechswöchiger Strategie- und Testphase im Oktober/November beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend sich an der Durchführung des Teilprojektes "Freiräume" des Rhein-Neckar-Kreises zu beteiligen.

Von Peter Bayer

Eberbach. Als eine "Riesenchance für Eberbach" bezeichnete Tobias Soldner, das Projekt "Freiräume". Es sei eine Möglichkeit, die in weiten Teilen zunehmend unbelebte Innenstadt mit Leben zu füllen. Nach erfolgter sechswöchiger Strategie- und Testphase im Oktober/November beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend sich an der Durchführung des Teilprojektes "Freiräume" des Rhein-Neckar-Kreises zu beteiligen.

Die Stadt Eberbach suche und prüfe seit vielen Jahren Möglichkeiten, der steigenden Zahl an Leerständen entgegenzuwirken – bislang leider nur mit mäßigem Erfolg, so Soldner, Leiter des Ressorts Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS), bei der Vorstellung des Projektes. Dem gegenüber stünden regelmäßige Anfragen von verschiedenen Einrichtungen, Institutionen, Vereinen und Interessengruppen nach Räumen, die zeitweise genutzt werden könnten. Die Verwaltung befinde sich derzeit in ersten Abstimmungsgesprächen mit Hausbesitzern.

In den ehemaligen Redaktionsräumen am Neuen Markt fand im Oktober/November die sechswöchige Strategie- und Testphase statt. Foto: by

Eine multifunktionale Nutzung von "Freiräumen" (Leerständen) wäre nach Ansicht der Stadtverwaltung und der Stabsstelle Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises eine sehr gute Möglichkeit mittels Digitalisierung und neuer Technologien Perspektiven zu entwickeln. Räume könnten vielfach genutzt werden: als Seminarraum für Bildungseinrichtungen, Treffpunkte für Gruppen, CoWorking Spaces, generationenübergreifende Aktivitäten oder Besprechungsräume für Selbstständige, Firmen oder Institutionen.

In der PopUp-Phase im Oktober/November wurden die leer stehenden Räume der früheren Zeitungsredaktion zu einem multifunktionalen Raum eingerichtet. Ein so genannter Community-Manager der CoworkLand Genossenschaft hatte die Phase in enger Abstimmung mit Stadt und Kreis betreut. Die sich anschließenden Gespräche mit den Nutzern sowie an einer künftigen Nutzung Interessierten ergaben einen deutlichen Bedarf an multifunktionalen Räumen für Eberbach. 95 Prozent der kostenlosen Nutzer zeigten sich auch dann interessiert, wenn sie dafür einen marktüblichen Preis zahlen müssten.

Das zur Verfügung stehende Gesamtbudget in Höhe von 900.000 Euro für die Jahre 2023 bis 2026 könne für Sach-, Personal- und Raumgestaltungsmaßnahmen verwendet werden. Da die Maßnahme zu 65 Prozent gefördert werde, beträgt der Eigenanteil der Stadt 315.000 Euro, pro Jahr also 78.750 Euro.

Eberbach sei die einzige Kommune, die sich der Leerstände in kleinen Einheiten annehme, obwohl dies ganz viele Kommunen betreffe, hob Dr. Dorothée Wagner, Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung Rhein-Neckar, hervor. Viele Innenstädte hätten mit diesem Problem zu kämpfen. "Laden raus, neuer Laden rein – das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren", sagte sie. "Ich bin überzeugt, dass Eberbach mit diesem Konzept auf dem richtigen Weg ist." Ein so genannter "Kümmerer" würde das Projekt begleiten, Hilfestellung geben und Kontakte vermitteln.

Angesichts der Leerstände müsse man jeden Versuch unternehmen, so Lothar Jost (AGL). Sein Wunsch sei es, die Stelle des "Kümmerers" oder City-Managers in die Ausschreibung mit einzubeziehen und früh Klarheit schaffen, dass diese Stelle auf Dauer angelegt sei. "Die Leerstände sind nur ein Punkt, die Aufgaben können von den Mitarbeitern der Verwaltung nicht noch mit übernommen werden. "Wir kriegen zusätzlich Geld für etwas, das wir ohnehin machen müssen", signalisierte Peter Wessely Zustimmung seitens der Freien Wähler.

Die SPD sehe es als Chance und unterstrich die Forderung Josts bezüglich des City-Managers. Seine Frage nach dem zeitlichen Horizont für die erste Nutzung beantwortete Soldner mit "schnellstmöglich, es soll direkt losgehen". Er könne als Testnutzer das Projekt nur unterstützen, so Prof. Dietmar Polzin (Freie Wähler). Darin stecke viel Potenzial und "wir zeigen, dass wir etwas machen".

"Die CDU ist geschlossen dafür", kündigte Patrick Joho an. Es sei ein kleiner Baustein zur Wiederbelebung der Innenstadt. "Wir sehen den Bedarf in der Zukunft, Homeoffice hat sich in der Corona-Zeit bewährt."

Bürgermeister Peter Reichert sieht in den "Freiräumen" mehr als Leerstände, es betreffe die ganze Stadt und den Aufenthalt in dieser.

Nachdem der in den Begründungen – aber nicht im Beschluss – stehende Absatz gestrichen wurde, dass die jährlich im "Budget imakomm" zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 60.000 Euro für die Umsetzung des Projekts Freiräume verwendet werden, konnte auch Kerstin Thomson (AGL) dem Antrag zustimmen, womit Einstimmigkeit erreicht wurde.