Von Uta Förster

Pleutersbach. Nahtlos an die Ortsbegehung mit Bürgermeister Peter Reichert schloss sich in Pleutersbach die erste Einwohnerversammlung seit 2017 im oberen Raum des Dorfgemeinschaftshauses an. Die Einwohnerversammlungen finden in der Regel alle zwei bis drei Jahre statt. Durch Corona lag die letzte Sitzung jedoch nun schon länger zurück. Die Sitze füllten