Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Jetzt wurde bekannt, dass Eberbachs französische Partnerstadt Thonon les Bains als 27. "Ville impériale" ausgezeichnet worden ist. Fünf weitere Städte erhielten in dieser Runde diesen Titel. Dort Kaiser, hier König – Kaiserstadt, Stauferstadt. "La ville royale de Staufer" darf sich Eberbach in französischer Lesart nennen. Denn in Deutschland mit seiner einst (und teilweise noch heute) kleinstaaterischen Gliederung liegt man schon eine Stufe tiefer, wenn es um Auszeichnungen für Städte aufgrund eines Bezuges zu früheren Herrschern geht.

Eberbach wurde letztes Jahr offiziell "Stauferstadt". Die Staufer waren ein schwäbisches Adelsgeschlecht, das vom 11. bis zum 13. Jahrhundert Herzöge und immerhin römisch-deutsche Könige und Kaiser hervorbrachte. In Frankreich ist das alles etwas zentralistischer; da ist es dann der Kaiser. Thonon les Bains hatte sich im Sommer um das vor allem touristisch werbewirksame Prädikat beworben: "Ville impériale" - Kaiserstadt auf den Spuren Napoleons.

Die "Villes impériales" haben Verbindungen zu zwei kaiserlichen Epochen und ihren Akteuren. Das Prädikat "Ville impériale" bezieht sich auf das Erste Kaiserreich unter Napoleon Bonaparte von 1804 bis 1814/15 und auf das Zweite unter Napoleon III. von 1852 bis 1870. Das Markenzeichen "Ville impériale" bewirbt einen Tourismusverbund. Von Ajaccio bis Waterloo zählt man die dazugehörigen Örtlichkeiten.

Thonon hat allerdings nur indirekte Verbindungen zu den französischen Kaisern. Gleich drei kaiserliche Kriegsgeneräle sind es jedoch, die Thonon als Referenz für seinen Antrag anführt. Ihre Namen sind sogar im Arc de Triomphe in Paris eingraviert. Infanterie-General Joseph-Marie Dessaix war gebürtig in Thonon und begleitete ab Ende des 18. Jahrhunderts die zahlreichen Feldzüge unter Napoleon Bonaparte. Im Oktober 1805 kämpfte er sogar bei Ulm. Nach der Schlacht bei Waterloo im Juni 1815 und Napoleons Abdankung quittierte Dessaix seinen Dienst und ließ sich in der Schweiz nieder. Thonon hat ihm ein riesiges Denkmal mit Bronze-Statue und Marmor-Sockel gesetzt.

Ebenfalls General in der napoleonischen Armee war Pierre-Louis Dupas, der in Evians les Bains geboren wurde und in Thonon starb. Ein weiterer General aus Napoleon Bonapartes Armee mit Bezug zu Thonon ist Louis Pierre Aimé Chastel, der in einer Nachbarstadt geboren wurde und mit seinem Bruder in Thonon zur Schule ging.

Thonon will ab 2024 Wechselausstellungen in seinem Chablais-Museum veranstalten und historische Uniformen zeigen, wo bereits Napoleons Büste steht. Des Weiteren soll es geführte und eigenständige Stadtrundgänge geben, um Örtlichkeiten und Geschichte des Ersten und Zweiten Kaiserreichs entdecken zu können. Einbezogen werden soll das Denkmal von General Dessaix auf dem Belvedere, das Schloss von Ripaille, die letzte Ruhestätte von General Dupas, und das Ehrenmal gegenüber dem Bahnhof.