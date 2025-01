Eberbach. (A.S.) Wer in den vergangenen Tagen einen Spaziergang auf dem Breitenstein unternahm, der staunte angesichts der Baggerarbeiten nicht schlecht, sind sie in diesem Gebiet doch eher eine Seltenheit.

In diesem Fall bestand jedoch kein Anlass zur Sorge, denn der Grund für die Arbeiten war erfreulicher Natur: Die erfahrene Fachfirma Karolus war damit beauftragt, einen Teich