Von Carolin Reinmuth

Eberbach. Sommer, Sonne, Badespaß! Am vergangenen Samstag gab es im Eberbacher Freibad aber noch einiges mehr. Zum ersten Mal seit 2019 wurde unter dem Motto "School's out" zum Abschluss des Schuljahres wieder bis in die späten Abendstunden eine Party mit einem abwechslungsreichen Programm für die Gäste geboten.

Der Förderverein der Eberbacher