Eberbach. (alr/ stve) Auch in diesem Jahr bietet die Stadt wieder geführte Wanderungen mit Wanderführerin Dr. Susanna Büchner an. Zusammen mit der Expertin, die auch Geotopwanderungen mit dem NABU Heidelberg anbietet, gibt es jeden Monat eine Tour mit einem anderen Ziel. Ausgangspunkt ist aber immer Eberbach.

> Die Wanderung im ersten Frühlingsmonat führt am Sonntag, 3. März, von Zwingenberg in die Stauferstadt. Gestartet wird am Bahnhof Eberbach um 9.45 Uhr per Zug nach Zwingenberg. Nach dem Passieren des Schlosses Zwingenberg beginnt der Aufstieg durch die sagenumwobene Wolfsschlucht. Bei Unterdielbach wird die Wandergruppe zum Holderbach gelangen und ihm auf einem Abschnitt des Holdergrund-Rundwegs flussabwärts folgen.

Dieser ist durch schmale Naturpfade und das Wildgehege Holderbach gekennzeichnet. Es folgt ein Aufstieg bis zur Burg Eberbach. Der Rückweg führt über den Serpentinenweg abwärts bis zum Waldrand und schließlich zurück zum Bahnhof. Zu Fuß zurückgelegt werden ungefähr 15 Kilometer.

> Auf den Neckarsteig geht es am Sonntag, 14. April, ungefähr 17 Kilometer von Neckargerach nach Lindach. Die Tour startet um 9.45 Uhr mit der Zugfahrt von Eberbach nach Neckargerach. Nach dem Überqueren der Neckarbrücke wird die Wandergruppe die Burgruine Minneburg passieren.

Bei Neunkirchen geht es wieder bergab Richtung Neckar – vorbei an einem Jahrhunderte alten Baum, der ein Naturdenkmal ist und dem romantischen Reihersee. Im weiteren Verlauf wird die Burgruine, die Burg Stolzeneck, erreicht. Über einen alpinen Wegabschnitt am "Wilden Waibelstein" kommt die Neckarschleuse Rockenau in Sicht. Nach deren Querung geht es über einen Pfad am Fluss entlang zum Bahnhof Lindach, um die Rückfahrt nach Eberbach anzutreten.

Unterwegs besteht die Möglichkeit, auf der Terrasse des "NaturKultur Hotels Stumpf" sich mit Kaffee und Kuchen zu stärken. Für diese Wanderung mit fantastischen Panoramablicken ist Trittsicherheit und festes Schuhwerk erforderlich.

> Am Tag des Wanderns am Dienstag, 14. Mai, führt die ungefähr 11,5 Kilometer lange Tour zum höchsten Baum und zur Mittelalterlichen Steinbrücke. Die Teilnehmenden wandern durch das Karlstal, vorbei am Gedenkstein "An Eberbachs Einwohner" bis zum "Höchsten Baum des Odenwalds". Danach wird das flächenhafte Naturdenkmal "Felsennest" (ehemaliger Steinbruch) am Itterberg passiert.

Anschließend bietet das Arboretum, in dem Baum- und Straucharten aus 17 geografischen Bereichen gepflanzt sind, eine schöne Rastmöglichkeit. Ausgeruht geht es weiter zur "Steinernen Brücke" an der Itter, der ältesten Steinbrücke Baden-Württembergs, mit Steinernem Flößer-Gedenkkreuz aus dem Jahr 1416. Der Rückweg über den Ohrsberg führt an Bärlauch-Arealen vorbei, bis zum Bahnhof.

> Etwa 15 Kilometer von Mülben nach Eberbach geht es am Sonntag, 2. Juni. Nach der Busfahrt nach Mülben verläuft die Tour – in einer Klinge – am Höllbach entlang und hinunter zur "Holzners Mühle", die rund 200 Höhenmeter tiefer liegt. Dort besteht die Möglichkeit, sich mitten in der Natur auf der romantischen Terrasse zu stärken. Auf dem sich anschließenden "Brunnenweg" geht es dann Richtung Gaimühle.

Es geht vorbei an einen historischen Brunnen im Unterhöllgrund, der idyllische Brücke beim Antonishof und dem ehemaligen Jagdhaus "Antonslust". Zurück in die Stauferstadt gelangen die Wanderinnen und Wanderer, vorbei an der "Steinernen Brücke", über den Kanalweg an der Itter. Startzeitpunkt wird von der Tourist-Information bei Anmeldung bekannt gegeben.

> Über die Margareten- und Wolfsschlucht führt die Wanderung am Sonntag, 7. Juli, von Nechargerach nach Lindach. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr beim Bahnhof Eberbach. Die ungefähr 16 Kilometer lange Tour startet nach der Zugfahrt nach Neckargerach mit dem Aufstieg zur etwa 300 Meter langen Margaretenschlucht. Von der Anhöhe geht es dann über den "Gickelfelsen Neckargerach" bergab bis zum Rechten Neckarrandweg.

Diesem Fernwanderweg folgt die Wandergruppe bis Lindach, wobei unter anderem der eindrucksvolle Einstieg zur Wolfsschlucht und das Schloss Zwingenberg passiert wird. Ab Lindach geht es mit dem Zug zurück nach Eberbach. Trittsicherheit und festes Schuhwerk sind für dieses Wanderung erforderlich.

> Die Rundwegwanderung von Lindach nach Zwingenberg findet am Sonntag, 4. August, statt. Sie verläuft entlang den panoramareichen Hängen des Neckartals. Der Neckarsteig wird hierbei mit beiden Neckarrandwegen, die den Fluss links und rechts begleiten, kombiniert. Zu sehen gibt es die Burg Stolzeneck und das Schloss Zwingenberg, die Schleuse Rockenau sowie wunderschöne Panoramablicke. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bahnhof Eberbach. Hin- und Rückfahrt erfolgen mit dem Zug.

> Der Themenweg "Pfad der Flussgeschichte" befasst sich mit der Eberbacher Neckargeschichte. Am Sonntag, 1. September, geht es um 10 Uhr nach einem kurzen Abschnitt in der Altstadt auf die Hochebene "Breitenstein". Erweitert wird dieser Rundweg durch den Fischerbrunnen und zwei zusätzlichen Breitenstein-Runden, dem "Steinbruch am Schneckenweg" und der Fundstelle des "Roten Krokodils".

Die Wanderung endet wieder am Bahnhof Eberbach. Auf der rund 14 Kilometerlangen Tour können die teilnehmenden nicht nur spannende Geologie sehen und ertasten, sondern vielleicht auch verstehen. So zum Beispiel das Neckarknie, das seltene Phänomen der Flussumkehr, das "Rote Krokodil" und vieles mehr.

> Die Wanderung am Sontnag, 6. Oktober, widmet sich ab 9.45 Uhr dem Neckarpanorama. Auf den rund elf Kilometern zwischen Lindach und Eberbach gibt es nicht nur den Blick auf das Panorama, sondern auch auf eine Neckar-Staustufe, die Burg Stolzeneck und die Neckarpromenade. Nach einer kurzen Zugfahrt bis Lindach geht es über einen Fischerweg zur Schleuse Rockenau und dann über den Neckarsteig bis zur Burg Stolzeneck.

Von dort laufen die Teilnehmenden entlang des Neckarhangs bis Neckarwimmersbach. Die Neckarpromenade lädt die Wanderinnen und Wanderer zum flanieren ein, bevor es dann wieder zurück zum Bahnhof Eberbach geht.

> Die Panoramatour führt Interessierte am Sonntag, 3. November, ungefähr 16 Kilometer von Zwingenberg nach Eberbach. Startpunkt ist um 9.45 Uhr in Eberbach. Nach der Zugfahrt bis Zwingenberg geht es unter anderem zum Schloss, von dem aus der eindrucksvolle Einstieg zu Wolfsschlucht zu sehen ist. Danach geht es 12 Kilometer dem Premium-Wanderweg Neckarsteig entlang, der über die Hochebene Breitenstein bis nach Eberbach zum Bahnhof führt. Passiert werden dabei die "Böse Klinge", der Aussichtspunkt "Teufelskanzel", die Ernst-Hohn-Hütte, der Umlaufberg "Scheuerberg" und die Ludwig-Neuer-Hütte.

> Die letzte geführte Wanderung in diesem Jahr geht am Sonntag, 1. Dezember, entlang dem Neckarrandweg von Hirschhorn nach Eberbach. Nach einer kurzen Zugfahrt bis Hirschhorn wandert die Gruppe über den Feuerberg zurück zum Bahnhof Eberbach. Schon in Hirschhorn gibt es einiges zu entdecken: neben der Fachwerk-Innenstadt das Kloster Hirschhorn und das Schloss Hirschhorn.

In Eberbach wird der Ohrsberg umrundet und die Teilnehmenden erfahren, wie ein Umlaufberg entsteht. Anschließend geht es zum Neuen Markt, an dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Weihnachtsmarkt stärken können.

Info: Tourist-Information Eberbach, per Telefon unter 06271/87242, per E-Mail an tourismus@eberbach.de. Tickets unter www.eber-ticket-shop.de.