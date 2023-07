Von Ronald J. Autenrieth

Eberbach. Am Freitag standen zunächst nur wenige Stühle im "Freiraum" Kellereistraße 23. Doch der Name Willy Burgos wirkte. Am Ende waren es mehr als 40 Gäste, die der Musik und den Ausführungen von Tobias Heimpel und dessen Schwager Tobias Soldner folgten. Burgos ist Musiker, Pädagoge und Instrumentenbauer. Seit 2019 unterrichtet er auch an der Eberbacher Musikschule. In seinem stets von immenser Begeisterung getragenen Gitarrenspiel mischen sich argentinische, spanische, brasilianische und viele weitere Stilelemente.

Gerne erzählt er von der Größe Argentiniens, persönlichen Erlebnissen und auch der Militärdiktatur, der er sich als Jugendlicher ausgesetzt sah. Neben eigenen Kompositionen erklang Bekanntes, etwas das Adagio aus dem "Concierto de Aranjuez" von Joaquin Rodrigo. Für seinen Auftritt mit dem kastilischen Sinfonieorchester La Mancha 2012 baute er eigens eine hervorragend klingende Gitarre, auf der er auch am Freitag spielte und das Publikum mitriss. Nach eingeschobenen Redebeiträgen Heimpels und Soldners hatte er noch viele Titel auf der Liste, doch die Zeit ließ nur zwei weitere Nummern zu, wobei sich das Publikum dann doch noch eine Zugabe erklatschte. Sie wurde gewährt in Gestalt einer hinreißenden Bearbeitung des urgewaltigen Satzes "O Fortuna" aus Orffs "Carmina Burana".

Tobias Heimpel sammelt Kunstwerke aus Passion, etwa Lithografien von Charles Lapique, dessen Werke man üblicherweise in Locations wie dem New Yorker Metropolitan Museum findet. In weiteren "Freiräumen" (Kellereistraße 19, Hauptstraße 7, Passage Neuer Markt, Galerie ARTgerecht) finden sich Exponate von Größen wie Viktor Vasarely, Sandro Libra oder auch Ruby Heimpel, die die Kunst des Blindmalens beherrscht, das heißt, sie schaut nicht auf die Leinwand, sondern ihrem Modell in die Augen, bis die Umrisse stehen.

Heimpel hält die mehrfach vorhandenen Lithografien für demokratischere Kunst als Gemälde-Unikate und berichtet von einem Milliardär, der einen Leonardo Da Vinci für 450 Millionen Dollar ersteigerte, um ihn dann in seine Yacht zu hängen.

Wie aus Leerständen "Freiräume" wurden, erläuterte schließlich Tobias Soldner, städtischer Leiter der Abteilung Kultur/Tourismus/Stadtinformation: Eberbach hatte sich an einem Wettbewerb beteiligt und den Zuschlag erhalten. Mittlerweile sind auch Neckargemünd und Wilhelmsfeld in dem Projekt, eine vierte Kommune wird noch gesucht. Leerstand wird in vielen Städten längst zu einem Problem. So gab es in der Kellereistraße 23 früher eine Apotheke, dann einen Gemüseladen, schließlich ein Versicherungsbüro – dann kam das Aus.

Um über die schon länger bestehenden "Kunstschaufenster" hinaus wieder echtes Leben in Innenstädte zu bringen, gibt es jetzt Angebote: Besprechungen, Schulungen, Telearbeit, ein Repair-Café und vieles mehr sollen in den vakanten Räumlichkeiten ermöglicht werden. Hierzu werden sie nach Ablauf der derzeitigen Ausstellung renoviert. Die Eigentümer bekommen eine Miete, die Finanzierung erfolgt zu 65 Prozent durch den Bund, zu 35Prozent durch die Gemeinde. Bleibt abzuwarten, ob aus den "Freiräumen" künftig wieder Lebens- und Arbeitsräume werden.

Info: Die Ausstellung mit Exponaten aus der Sammlung von Tobias Heimpel geht nur bis zum 6. August. Öffnungszeiten: Samstag 10-16 Uhr und Sonntag 13-18 Uhr.