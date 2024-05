Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Singt dem Herrn ein neues Lied…", schallte es am Sonntagmorgen durch die lichtdurchflutete Kirche St. Johannes Nepomuk. Gleich in zweierlei Hinsicht war der Gottesdienst geprägt vom Thema Aufbruch und Neubeginn. Zum einen sollte an diesem Morgen der neue katholische Bezirkskantor Mario Peters offiziell in sein Amt eingeführt werden. Zum