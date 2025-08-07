Eberbach. (by) Wie Hauptamtsleiterin Anke Steck auf der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, habe der Rhein-Neckar-Kreis starkes Interesse, den bis Frühjahr 2026 laufenden Nutzungsvertrag für das Dr.-Schmeißer-Stift zu verlängern.

Das ehemalige Seniorenwohnheim wird derzeit zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Es sei das Objekt mit den wenigsten Problemen im Kreis,