Kreis will Dr.-Schmeißer-Stift weiter für Flüchtlinge nutzen
Der Nutzungsvertrag soll verlängert werden. Es gibt damit wenig Probleme.
Eberbach. (by) Wie Hauptamtsleiterin Anke Steck auf der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, habe der Rhein-Neckar-Kreis starkes Interesse, den bis Frühjahr 2026 laufenden Nutzungsvertrag für das Dr.-Schmeißer-Stift zu verlängern.
Das ehemalige Seniorenwohnheim wird derzeit zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Es sei das Objekt mit den wenigsten Problemen im Kreis,
