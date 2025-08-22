Eberbach. (RNZ) Die Stadt Eberbach lädt im Aktionszeitraum der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September und anlässlich der Fertigstellung des Mobilitätskonzeptes für Eberbach, alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ein, die Eberbacher Stadtbus-Linien am Donnerstag, 18., und Freitag, 19. September, kostenfrei zu nutzen. Das Angebot gilt für die Linien 801, 802, 802a, 803, 804, 805, 806, 807, 808 und 809 von Betriebsbeginn bis Betriebsende, jeweils für die Strecken innerhalb des Stadtgebietes.

Die Stadt Eberbach hat sich dem Ziel verschrieben, bis zum Jahr 2035 eine klimaneutrale Kommune zu sein, und setzt mit dieser Aktion in der Europäischen Mobilitätswoche ein Zeichen gegen die Folgen des Klimawandels. Ziel ist es, mit Anreizen Alternativen zum motorisierten Individualverkehr aufzuzeigen. Die Stauferstadt setzt mit kostenlosen Bus-Schnupper-Fahrten auf Bewusstseinsarbeit zur nachhaltigen Mobilität.

Fahrtauskunft und den Liniennetzplan zu allen Stadtbuslinien gibt es unter www.stadtwerke-eberbach.de. Auskunft zu den ÖPNV-Schnuppertagen erhalten Interessierte bei den Stadtwerken Eberbach unter Telefon: 06271 / 92090 oder per E-Mail an post@se-eberbach.de.