Eberbach. (by) Kein besonders schöner Anblick: Weil die vier Container für Kleidung und Schuhe auf dem Parkplatz beim Rewe-Markt offenbar bereits voll sind, haben Unbekannte jede Menge Altkleider und Schuhe einfach vor und neben den Sammelcontainern abgelegt, statt sie wieder mitzunehmen oder an anderer Stelle zu entsorgen. Sogar ein Buggy wurde abgestellt, der nun sicher in keinen dieser Container passt.

Wer solche Zustände bei Altkleidercontainern im öffentlichen Raum sieht, kann dies dem Liegenschaftsamt der Stadt Eberbach unter der Telefonnummer 06271/87309 melden.