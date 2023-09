Von Peter Bayer

Eberbach. Gruß war die Schar der Gratulanten, die am Mittwochabend gekommen waren, um Klaus Müller zur bevorstehenden Eröffnung seines Modehauses in der Bahnhofstraße zu gratulieren: Bürgermeister, Stadträte, Mitglieder der EWG, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Modegeschäfte in Geislingen, Gundelsheim und Eberbach, Familien und Nachbarschaft. Mit "Kleider Müller" übernimmt er das bisherige Modehaus Müller von Dietrich Müller, dem langjährigen früheren Vorsitzenden der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG). "Sie haben den Jackpot gezogen", gratulierte EWG-Vorsitzender Sven Bauer.

Klaus Müller schilderte, wie es zur Übernahme von Mode Müller gekommen sei. Dabei sorgte er durchaus für Heiterkeit unter den Anwesenden. In der Rhein-Neckar-Zeitung habe er von der baldigen Schließung von Mode Müller in Eberbach erfahren, was ihm von gemeinsamen Kunden mit Bedauern erzählt worden sei. Vielleicht komme da ja die eine oder andere Fachkraft für das Haus in Gundelsheim in Frage, habe er gedacht und sei durch die Verkaufsräume geschlichen und die Kolleginnen beim Verkauf beobachtet. "Allerdings brachte ich es nicht fertig, sie direkt abzuwerben. Ich schämte mich zu sehr und outete mich als ein Kollege aus Gundelsheim", erzählte er.

Als Klaus Müller von seinem ersten Besuch im Modehaus Müller erzählt, hat er die Lacher der vielen Gäste auf seiner Seite. Foto: Peter Bayer

Zu diesem Zeitpunkt habe er nie daran gedacht, das Haus zu übernehmen. Auf dem Heimweg habe es aber "in meinem Kopf gerattert". Da seine Mitgesellschafter – vorsichtig gesagt – der Möglichkeit einer Expansion eher zurückhaltend gegenüberstanden, kam eine Übergabe nicht zustande. Inzwischen habe auch Dietrich Müller einen Interessenten gehabt. Dann habe das Schicksal in Sindelfingen im Showroom zugeschlagen. Der ihm dort als künftiger Betreiber von Mode Müller vorgestellte Mann habe diese Aussage revidiert und gemeint, er sei nur gekommen, um die Aufträge zu stornieren. Plötzlich sei die Chance wieder da gewesen und er sich mit Dietrich Müller nach kurzer Zeit einig gewesen.

Er richtete noch einige Worte an Dietrich Müller und Sigrid Seissler. "Selten bis gar nicht habe ich solch feine und nette Menschen und Geschäftsleute kennengelernt. Es war mir eine große Ehre, Sie kennengelernt zu haben. Die Fußspuren, die Sie in gemeinsamer Zusammenarbeit hier in Eberbach hinterlassen werden, sind gewaltig. Ich hoffe, dass das Team von Mode Müller auch künftig mit Elan und Engagement ihr Lebenswerk weiterführen wird."

Die Lage Eberbachs direkt am Neckar finde er fantastisch, so Klaus Müller. Eberbach habe eine fantastische Einzelhandelslandschaft und einen Branchenmix, der es wert sei erhalten zu werden. Positiv überrascht sei er von den drei Wochenmärkten, der Gastronomie, dem gemeinsamen Miteinander der EWG sowie der Infrastruktur mit einem Krankenhaus, allen Schularten sowie industriellen Weltmarktführern. "Auch wenn es sich abgedroschen anhört: Eberbach ist eine echte Perle im Neckartal und für die Bürgerschaft mit hoher Lebensqualität verbunden."

"Toll, wie die Geschichte gelaufen ist", freute sich Bürgermeister Peter Reichert, nachdem die Nachricht von der Schließung des großen Modehauses Müller ein Schock gewesen war. Reichert lobte die Vorzüge des Standorts Eberbach mit einer tollen Infrastruktur, wo alles vorhanden sei. Viele wüssten gar nicht, was für eine Perle die Stadt sei. "Perle nennt sich ja Hirschhorn – wir sind der Diamant." Es gebe kurze Wege in Eberbach, bot Reichert Müller Unterstützung an, wenn er sie brauche.

Hintergrund > Kleider Müller ist ein Textil- und Bekleidungseinzelhandelsunternehmen mit circa 200 Mitarbeitern. Mit seiner Stärke bei Herrenkonfektion, das heißt Anzüge bis hin zu Hochzeitsanzügen sowie Braut- und Festmoden, gilt Kleider Müller als größter Hochzeitsausstatter in [+] Lesen Sie mehr > Kleider Müller ist ein Textil- und Bekleidungseinzelhandelsunternehmen mit circa 200 Mitarbeitern. Mit seiner Stärke bei Herrenkonfektion, das heißt Anzüge bis hin zu Hochzeitsanzügen sowie Braut- und Festmoden, gilt Kleider Müller als größter Hochzeitsausstatter in Baden-Württemberg. > Klaus Müller ist 53 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei fast erwachsenen Kindern. Der Betriebswirt ist seit 1977 in Gundelsheim für das Unternehmen tätig. [-] Weniger anzeigen

"Es müllert hier", stellte Dietrich Müller angesichts der Anwesenheit von fünf Familien Müller fest. Er zeigte sich froh und glücklich, dass es zu einem so schnellen Ergebnis gekommen sei, die 140-jährige Tradition fortgeführt werde. Dabei betonte er den fairen und offenen Verhandlungsrahmen. "Wir geben das Geschäft mit einem guten Gefühl ab." Das Haus sei in guten Händen, alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterführung vorhanden.

Dietrich Müller bestätigte die seit vielen Jahren tolle Zusammenarbeit mit der Stadt und betonte "Eberbach lohnt sich als Standort". Er freue sich, dass alle Mitarbeiterinnen, die wollten, übernommen wurden. Sie seien eine gute Basis für tolle Kundenbeziehungen. "Die Kunden schätzen ihre hervorragende Arbeit in der Beratung."

Als kleines Willkommensgeschenk gab es von ihm und seiner Schwester Gutscheine für eine "Eberbach-Kennenlern-Tour" – eine Nachtwächterführung – für die ganze Familie von Klaus Müller. Damit er diese gut überstehe, sei noch ein Gutschein für ein Essen in Eberbachs ältestem Gasthaus enthalten.

Als Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft sprach Sven Bauer den Dank an Familie Müller aus. Die Schließung des Modehauses sei im Gewerbeverein lange ein Thema gewesen, der Zeitpunkt dann doch schneller als gedacht gekommen. "Es war ein Schock, schließlich handelt es sich um den größten Magnet im Ort." Die freudige Nachricht, dass ein Mann namens Müller das Geschäft übernehme, sei eine super Info gewesen. "Sie haben den Jackpot gezogen", gratulierte er Klaus Müller.

Info: An den Aktionstagen vom 14. bis 16. September soll es in allen Warengruppen Angebote von mindestens 30 Prozent Preisersparnis geben. Bis Mitte Oktober soll es auch – das Oktoberfest steht an – temporär Landhaus- und Trachtenmode geben.