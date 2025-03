Eberbach. (pm/coe) Die alte Ölheizung soll ersetzt werden, der Strom soll vom eigenen Dach kommen und die Wände müssen gedämmt werden? Bei solchen Fragen hilft der Vortrag "Gut saniert?! Anhören!" der KLiBA (Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis) vielleicht weiter.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Eberbach lädt die KLiBA Bürgerinnen und Bürger zu einem kostenfreien Vortragsabend am Dienstag, 1.April, in der Stadthalle über die Möglichkeiten zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden ein.

Dieser Themenabend markiert den Auftakt einer langfristigen Aktionsreihe namens "Gut saniert?! Anhören! Ansehen! Anfangen!" und beleuchtet verschiedene Aspekte der energetischen Sanierung. Unter der Moderation von Klimaschutzmanager Anton Fleischmann wird erklärt, wie die Altbausanierung erfolgreich gelingen kann, welche Heiztechnik am besten für das jeweilige Haus geeignet ist und welche Fördermittel zur Verfügung stehen. Zudem soll die Frage geklärt werden, ob Photovoltaik für jedes Zuhause sinnvoll ist.

Im ersten Vortrag zur energetischen Gebäudesanierung stehen drei Schwerpunkte im Fokus, besonders hinsichtlich der Gebäudehülle: Was und in welcher Reihenfolge sollte saniert, gedämmt oder erneuert werden? Welche Alternativen gibt es zum Ersatz von Öl und Gas? Was ist notwendig, was ist optional, wie können Teile oder die gesamte Heizungsanlage ersetzt oder ergänzt werden?

Abschließend werden die wichtigsten Gesetze und Fördermöglichkeiten vorgestellt, darunter GEG, EWärmeG, BEG und kommunale Förderprogramme, die die Förderung neuer Heizungsanlagen sowie die energetische Sanierung von Dach, Außenwand, oberster Geschossdecke, Bodenplatte beziehungsweise Kellerdecke und Fenstern unterstützen.

Im Vortragsteil zur Photovoltaik erwarten die Teilnehmenden grundlegende Informationen von Strom aus PV-Anlagen in Verbindung mit Wärmepumpen. Auch die gesetzlich verankerte PV-Pflicht in Baden-Württemberg wird thematisiert. Zudem lernen Interessierte wichtigen Faktoren bei der Errichtung und Nutzung einer PV-Anlage kennen.

Im Anschluss an die Vorträge soll es Zeit zu Austausch und Diskussionen zur Gebäudesanierung mit den Energieberaterinnen und -beratern der KLiBA geben. Um die Klimaziele der Stadt Eberbach zu erreichen, ist die Sanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden unerlässlich, denn knapp 40 Prozent des Energieverbrauchs und 36 Prozent der Treibhausgasemissionen werden durch Gebäude verursacht.

Alte Wohngebäude bieten auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand ein enormes Potenzial für Sanierungsmaßnahmen. Durch Sanierung und Modernisierung können Hauseigentümerinnen und -eigentümer nicht nur Energie und Kosten sparen, sondern auch den Wert ihrer Immobilie steigern und auf erneuerbare Energie umsteigen.

Im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung (KWP) für Eberbach haben die Informationen zur Wärmewende sowie das Energieberatungsangebot zur energetischen Gebäudesanierung Priorität.

Info: Vortragsabend zu Möglichkeiten der energetischen Sanierung von Wohngebäuden, Dienstag, 1. April, 18 - 20.30 Uhr, Stadthalle Eberbach, Leopoldsplatz 2, Eintritt frei. https://kliba-heidelberg.de/effizient-saniert