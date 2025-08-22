Jeder Tag im Jahr ist ein "Tag des Fisches"
Die Fisch-Hege-Gemeinschaft Badisch-Hessisches Neckartal ist ganzjährig für den Erhalt unserer heimischen Fischarten im Einsatz.
Von Carolin Reinmuth
Eberbach. Am heutigen 22. August wird weltweit wieder der Tag des Fisches gefeiert – ein Aktionstag, der auf den akuten Schutzbedarf der Fische aufmerksam macht. Auch unsere heimischen Fischarten sind immer mehr bedroht. Verschiedene Faktoren wirken hier oft zusammen und betreffen sowohl Flüsse, Bäche als auch Stillgewässer. Dazu zählen unter anderem
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+