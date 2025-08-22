Freitag, 22. August 2025

Plus Eberbach

Jeder Tag im Jahr ist ein "Tag des Fisches"

Die Fisch-Hege-Gemeinschaft Badisch-Hessisches Neckartal ist ganzjährig für den Erhalt unserer heimischen Fischarten im Einsatz.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 14 Sekunden
Ein Prachtexemplar von einem Schuppenkarpfen geht bei der Elektrobefischung zur Bestandserfassung ins Netz. Foto: Carolin Reinmuth

Von Carolin Reinmuth

Eberbach. Am heutigen 22. August wird weltweit wieder der Tag des Fisches gefeiert – ein Aktionstag, der auf den akuten Schutzbedarf der Fische aufmerksam macht. Auch unsere heimischen Fischarten sind immer mehr bedroht. Verschiedene Faktoren wirken hier oft zusammen und betreffen sowohl Flüsse, Bäche als auch Stillgewässer. Dazu zählen unter anderem

