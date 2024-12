Von Uta Förster

Eberbach. Bereits zum fünften Mal lud die Freie evangelische Gemeinde Eberbach (FeG) an Heiligabend zu "Gemeinsam wird’s Weihnachten" in die Mensa der Steige-Schulen ein. Beim Eintreten in die Mensa umhüllte die Gäste ein köstlicher Geruch von frischem Popcorn, das einige Teens im Eingangsbereich zubereiteten. In dem großen Saal waren die Tische festlich