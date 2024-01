Von Carolin Reinmuth

Eberbach. Kurz vor dem Jahreswechsel fand in Eberbach eine ganz besondere Stadtführung statt. Bernd Strey und Gisela Backfisch führten rund 40 interessierte Personen mit mystischen und spannenden Geschichten zu den Rauhnächten an prägnante Gebäude und Orte innerhalb der alten Stadtmauern von Eberbach.

Die Zeit zwischen Heiligabend und dem Feiertag "Heilige Drei Könige" gilt noch immer – schon auf die Zeiten der alten Kelten und Germanen zurückzuführen – als die mystische Zeit der Geister und Ahnen. Zwölf Tage, in denen das Tor zum Universum unserer Ahnen und Verstorbenen, offensteht. In dieser Zeit ist Wäsche waschen, schwere Arbeiten und das Verlassen des Hauses bei Dunkelheit tunlichst zu vermeiden.

Dr. Bernd Strey kündigt die „Wilde Jagd“ an. Foto: Carolin Reinmuth

Denn des Nachtens treibt die "Wilde Jagd", Odins Heer aus unglücklichen, zu Tode gekommenen Seelen, ihr Unwesen in den Straßen und bestraft, plündert, nimmt Leben und zerstört das Hab und Gut der Menschen. Angekündigt wird die "Wilde Schar" durch das Ertönen eines Horns oder starkes Hundegebell.

Der Weg führt die Gruppe vom Thalheimischen Haus zur Fischergasse in der Altstadt. Dort, so Gisela Backfisch, wurden früher oftmals Bettlaken zwischen den Häusern auf Wäscheleinen getrocknet. In den Raunächten aber kann ein gespanntes Betttuch im Folgejahr zum Leichentuch werden.

Ebenso treibt der "Hogemann" (Hakenmann), ein im Neckar ertrunkener Flößer, dort gern sein Unwesen. Aus dem Neckar entstiegen, fischt er sich in diesen Nächten mit seinem Haken, die Menschen heraus, denen ein schlechter Charakter zuteil ist. In engen Gassen nämlich, treiben "nicht irdische Wesen" gerne ihr Unwesen.

Am alten Neckartorturm, der ehemals als Zugang für allerlei Handel aus dem Odenwald zum Neckar galt, erzählt Bernd Strey, die Geschichte von den Laudenbach Auen, eine Wiesenfläche gegenüber Rockenau, in der drei Könige in der Rauhnacht vom 5. auf 6. Januar mit ihren Köpfen unter den Armen umhergeistern sollen. So wohl auch schon wirklich gesichtet in einer nebligen, kalten Nacht.

Weiter ging die Tour, über den Pfarrhof zum Brunnen an der Michaelskirche, weiter zum Wirtshaus "Krabbenstein" und zurück zum Ausgangspunkt, dem Ephrata-Hof hinter dem Thalheimischen Haus. Immer bedacht, die schützenden alten Stadtmauern nicht zu verlassen. Viele kleine Geschichten gaben die beiden Stadtführer unterwegs noch zum Besten: die sprechenden Tiere zu Mitternacht, der Brunnen, der Wasser zu Wein machte, der reiche Kaufmann mit den drei Truhen voll Gold im Keller und noch einige mehr.

In Eberbach, Odenwald und Umgebung gibt es viele überlieferte Erzählungen aus diesen Nächten. Die Raunächte gelten seit jeher als Schwellenzeit zwischen Dunkel und Licht, Vergänglichem und Ewigkeit, Altem und Neuem, auch in unserer Region.

Zum Abschluss gab es für jeden der beeindruckten Zuhörer ein Räucherstäbchen, um die bösen Geister aus den Häusern und Wohnungen zu vertreiben und um Schutz, Reinigung und Segen zu bringen.