Von Uta Förster

Eberbach. Mit viel Fleiß und Arbeit hat die Steige-Grundschule ein Musical einstudiert, das sie am Donnerstagnachmittag sowie am Freitagvormittag unter Leitung von Bärbel Weber aufführte.

Ein aufregendes Treiben, Gerufe und Geschnatter füllte die Aula der Steige-Grundschule am Freitagmorgen. Mit Spannung erwarten die Schülerinnen und Schüler die Schulaufführung des Musicals "Rotasia" von Sandra Engelhardt und Martin Maria Schulte. Seit Februar hatte Bärbel Weber mit den Chorkindern die anspruchsvollen Lieder mit viel Liebe und Geduld einstudiert. Hilfe bekam sie dabei von Lea Rudolf. Bei der Aufführung wurde der Chor von den Schülerinnen und Schülern der Theater-AG unterstützt, die Philipp Bruder leitet. Sylvia Deck instruierte die Tänzerinnen und die Choreografie. Auch 13 Erstklässler aus dem Spatzenchor mit Krimhild Pfeifer wirkten mit sowie zwölf Kinder aus den Kindergärten Arche Noah und St. Josef.

Prinzessin Shadi (Isabel) zeigt ihrer Freundin Fardi (Elisa) das geheimnisvolle Buch. Foto: Uta Förster

Die nach 1001 Nacht geschmückte Aula füllte sich innerhalb weniger Minuten. Obwohl es sich um eine schulinterne Aufführung handelte, waren auch einige Eltern dabei. Die allermeisten waren jedoch bereits am Vortag zur Premiere erschienen.

Zum Abschluss der Projektwoche, in der noch kräftig gebastelt, geprobt und vorbereitet wurde, konnten die Kinder nun endlich zum Besten geben, worauf sie so lange hingearbeitet hatten.

Wohin das Auge blickte, alles war in Rottönen gehalten. Das Bühnenbild, die Kostüme, die Lampions. Etwas anderes als "Rot" kennen die "Rotasier" auch nicht. In ihrer Welt war alles rot: die Pflanzen, die Häuser, die Tiere, die Kleider … einfach alles. Bis zu dem Tag, an dem die Prinzessin Shadi (gespielt von Isabel) ein geheimes Buch findet mit dem Titel "Die Länder der Welt", konnte sich keiner in Rotasia auch nur etwas Anderes oder Schöneres vorstellen als Rotasia.

Doch dann liest die Prinzessin von einem Land, in dem die Menschen verschieden aussehen und die Blätter sich an den Bäumen bunt färben konnten. Der Gedanke lässt sie nicht mehr los. Und mit der Unterstützung ihres Vaters, des Königs, der ihr versichert, dass jeder Mensch einen Traum nur für sich allein hat, und dass sie den Glauben nicht aufgeben solle, dass der Traum gelänge, macht sie sich auf die Suche nach diesem Land. Dabei führt ihr Weg sie durch den verbotenen Wald, den die Vorschulkinder der Kindergärten spielten, in dem die gefährliche Waldschlange lebt, die vom Spatzenchor dargestellt wurde.

Letzten Endes trifft die Prinzessin gemeinsam mit ihren Freunden auf die "Bunten". Aber die Freude verblasst ganz schnell. Die Rotasier wissen nicht "was sie davon halten sollen". "Die sehen so anders aus!" Die unmöglichen Diener Sim (Noah) und Sam (Lennart) reisen im Auftrag des Königs (Antonino) der Prinzessin nach. Diese hatte nämlich das Buch gar nicht bis zum Ende gelesen. "Das habt ihr ganz schön vermasselt!" sind die beiden der Meinung. "Ihr habt euch aufgemacht, um neue Freunde zu finden, aber bei der ersten Schwierigkeit hat sich die Freude in Luft aufgelöst!" tadeln sie und verweisen auf die guten Ratschläge am Ende des Buches: "Man soll sich nicht von Äußerlichkeiten abschrecken lassen" und "Man soll das Gespräch suchen".

Nach kurzem Nachdenken fasst sich die Prinzessin ein Herz und wagt den ersten Schritt auf die fremden Bunten zu. "Wenn aus Fremden Freunde werden, ist das doch ein Grund zu feiern. Wenn aus Fremden Freunde werden, sieht die Welt gleich bunter aus", stimmt der ganze Chor mit ein. Zu guter Letzt laden sie die neuen Freunde zu sich ein: "Komm mit, ich zeig dir meine Welt, ich zeig dir, was mir hier gefällt". Beim Finale stehen über hundert bunte Kinder auf der Bühne und singen sich dem begeisterten Publikum in die Herzen, das donnernden Applaus spendet.

Unter viel Applaus stellte Bärbel Weber die Schauspieler und einzelnen Gruppen zum Schluss vor. Schulleiterin Ursula Teichtmann dankte allen, die es möglich gemacht hatten, dass die Aufführung so stattfinden konnte – der Technik, den Bühnenbildnerinnen, den Helferinnen beim Umziehen und Schminken sowie den Mitarbeitenden beim Einstudieren der Choreografie, Tänze und Sprechtexte. Mit Dank bedacht wurden ebenfalls die Jugendbegleiterinnen, die für die Belange der Schülerinnen und Schüler da waren und sich im Schulalltag einbrachten.