Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Leise und dezent verhalten sich die Schutzsuchenden und ihre Ansprechpartner vom Rhein-Neckar-Kreis sowie des Arbeitskreises Asyl in Eberbach. Mittlerweile sind 120 Menschen im Dr.-Schmeißer-Stift eingetroffen. Das Haus erweist sich als familienfreundlich, denn zu zwei Dritteln sind hier Familien eingezogen, nur ein Drittel sind alleinstehende Personen. Überwiegend kommen die Gäste aus der Türkei und Syrien, zwei Familien sind aus Russland. Sie werden hier "vorläufig untergebracht", erklärt Konrad Nerz, zuständiger Sozialarbeiter des Rhein-Neckar-Kreises. Das heißt, dass die aus der Heimat geflüchteten Personen nach ihrer Erstaufnahme in Einrichtungen des Landes zur weiteren Unterbringung an die verschiedenen Landkreise weitergeleitet werden. Hier können sie maximal zwei Jahre leben. Anschließend werden sie zur weiteren Integration dezentraler in den Gemeinden des Landes oder privat untergebracht, in der sogenannten Anschlussunterbringung. Manche finden bereits eine eigene Wohnung, weil sie schon eine regelmäßige Arbeit gefunden haben und selbst für sich sorgen.

Nur in den ersten drei Monaten gibt es für die Aufgenommenen in Deutschland ein Arbeitsverbot. Mit Zustimmung der Ausländerbehörde dürfen sie anschließend arbeiten, was einerseits der Gastronomie, andererseits auch den Arbeitnehmenden zugute kommt, weil sie im sozialen Austausch auch die Landessprache schneller lernen können. Oft werden durch die Zusammenarbeit auch gegenseitige Vorurteile abgebaut.

Die "Neuen" im Dr. Schmeißer-Stift sind sich dort selbstverständlich nicht selbst überlassen. Zwei Sozialarbeiter des Rhein-Neckar-Kreises sind an mindestens zwei Tagen dort im Haus: Konrad Nerz und Luis Zeus sind die Ansprechpartner für die Schutzsuchenden sowie für die Bürgerinnen und Bürger aus Eberbach hinsichtlich der Aufnahme, Unterbringung und Begleitung von Geflüchteten. An den anderen Tagen arbeiten die erfahrenen Sozialarbeiter mit Schutzsuchenden in Sinsheim.

Gute Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Asyl

Nachdem sich inzwischen mehr als dreißig Ehrenamtliche im Arbeitskreis (AK) Asyl zusammengefunden haben, um den neuen Bewohnern sehr vielseitig bei der Orientierung in der Stadt und Umgebung, beim Einkaufen, beim Deutschlernen, bei Fahrten zum Arzt, bei der Teilnahme an Sportangeboten der Vereine und "bei allem, was als Bedarf erkannt und sinnvoll ist", zu helfen, ist jetzt die Zeit reif für ein erstes Kennenlernen. In diesen Tagen stellen sich die Ehrenamtlichen und Schutzsuchenden bei einem Treffen im Dr. Schmeißer-Stift einander vor. Es wird auch das erste Mal sein, dass die Helfenden das Dr. Schmeißer-Stift im nun sanierten Zustand von innen sehen werden. Laut Aussage der Vorsitzenden der Stiftung Altersheim, Gisela Hemberger, weiß man bereits, dass die Räume nur zweckmäßig und einfach saniert worden sind, frühere Einzelbäder wurden geschlossen und Gemeinschaftsbäder eingerichtet.

"Anfang des kommenden Jahres werden wir hier zwei Räume eingerichtet haben, in denen sich die Ehrenamtlichen und die Bewohnerinnen und Bewohner treffen und austauschen können, und wo vor allem auch Deutsch gelernt werden kann", sagt Nerz. Neben dem professionellen Sprachunterricht unter Federführung der Volkshochschule ist es wichtig, dass grundsätzlich viel Deutsch gesprochen wird, damit sich das Gelernte schnell verfestigt. Denn wie oft hört man von hilfsbereiten Erberbacherinnen und Eberbachern: "Wir würden ja helfen, wenn wir sie verstehen könnten." Gedacht ist deshalb auch an ein "Begegnungscafé".

"Wir freuen uns, dass es hier in Eberbach so gut läuft. Mit dem Arbeitskreis Asyl haben wir schon 2015/16 sehr gut zusammengearbeitet, und so wie es aussieht, setzen wir das jetzt auch so fort", sagt Nerz. Das Ziel aller Beteiligten ist die Hilfe zur Selbsthilfe. "Wir wollen den Geflüchteten nicht alles hinterhertragen, das wollen sie selbst auch gar nicht. Die Menschen möchten nach ihrer Flucht in Ruhe hier ankommen, sich zurechtfinden und so bald wie möglich selbstständig sein", weiß der Sozialarbeiter.

Sein Eindruck von den neuen Gästen aus den verschiedenen Ländern ist durchweg positiv: "Sie sind nett und bemühen sich, sich einzufügen. Wir unterstützen sie, indem wir sie über die Gepflogenheiten und Regeln in unserem Land, in unserer Stadt, informieren. Da bitte ich die Eberbacher Bevölkerung jedoch um Verständnis: Das zu lernen braucht seine Zeit."

Ansprechpartner für Bürger und Schutzsuchende

Nerz und Zeus sehen sich auch als Ansprechpartner für die Bevölkerung. "Unser Büro steht offen, wir haben montags und dienstags zwischen 13.30 und 15 Uhr Sprechstunde. Telefonisch erreichbar sind wir unter der Rufnummer, die über den Rhein-Neckar-Kreis nach Eberbach weitergeleitet wird: (06221) 522 72 15". Jedoch betont Nerz, dass er für Grundsatzdiskussionen über die Aufnahme von aus ihrer Heimat geflüchteten Menschen der falsche Ansprechpartner sei. Ähnlich sieht es auch der Arbeitskreis Asyl, der sich ausschließlich darauf konzentrieren möchte, "zum Wohle der Einwohner Eberbachs und der Ankommenden" Orientierung "in Eberbach und in unserem Zusammenleben" anzubieten. "Dazu gehören das Näherbringen der deutschen Sprache, Angebote für die Freizeit und Informationen über Beschäftigungsmöglichkeiten", erklärt der Arbeitskreis unter Vorsitz von Monika Bergler.

Auch die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sei sehr gut, sagen Bergler und Nerz. Hauptamtsleiterin Anke Steck erklärt, dass die Verwaltung inclusive dem Integrationsmanagement in regelmäßigem Kontakt mit dem AK Asyl ist: "So wie wir das erkennen können, strukturiert Frau Bergler als Vorsitzende des Vereins die Betreuung der Flüchtlinge federführend und wir sind sehr froh über den herausragenden Einsatz von Frau Bergler und allen Personen, die hier ehrenamtlich helfen, die untergebrachten Personen zu integrieren."

Die Frage, ob es denn Beschwerden aus der Bevölkerung gebe, beantwortet Nerz prompt: Bisher habe es nur eine Beschwerde über Müll in der Anlage gegeben: "Das war Müll von uns, Reste aus der Sanierungszeit. Diese sind schnell entfernt worden."