Freitag, 03. Oktober 2025

zurück
Plus Eberbach

Im Café "Zur Bohne" macht "Hodge" Kaffee aus Leidenschaft

Vom Kaffeegeruch bekommt er nie genug: Christopher Brown führt den Laden in der Bahnhofstraße seit rund drei Jahren.

03.10.2025 UPDATE: 03.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 46 Sekunden
Die Handgriffe beim Zubereiten eines Cappuccinos sitzen routiniert. Foto: Moritz Bayer

Von Moritz Bayer

Eberbach. Der Duft schwebt schon beim Eintreten durch den Raum. "Ich liebe den Geruch von Kaffe, davon kriege ich nie genug", schwärmt Christopher Brown, den viele Eberbacher nur als "Hodge" kennen. Der 59-jährige gebürtige Amerikaner ist der Inhaber des Cafés "Zur Bohne" in der Bahnhofstraße und geht dort seiner Leidenschaft seit rund drei Jahren nach:

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.