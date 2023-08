Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Am Dienstag ist Gustel Mechler im Alter von 74 Jahren im Eberbacher Krankenhaus gestorben. Knapp über eine Woche zuvor war er als medizinischer Notfall zuerst in die Heidelberger Universitätsklinik gebracht worden. Doch hat es bei allen professionellen ärztlichen Bemühungen am Ende nicht mehr gereicht.

Gustel Mechler war Lokalpatriot, ein Eberbacher der Nachkriegsgeneration, traditionellen Werten verbunden, aber in Elternhaus und Schule demokratisch und zur Kritik erzogen. Nach beruflicher Abwesenheit kam er wieder zurück in seine Heimatstadt.

Von seinem Haus in der Brunnengasse aus drehte er die Runden, beobachtete das lokale Zeitgeschehen, hatte für viele Mitmenschen Zeit zu einem Gespräch. Gustel Mechler kannte in der Stadt jede und jeden. Und man kannte ihn. Als 2014 ein Buch mit den Bildern von bekannten Eberbachern herausgegeben wurde, war er selbstverständlich darin zu finden.

Gustel Mechler war loyal und zuverlässig, stets hilfsbereit. Wenn etwas nicht funktionierte, nahm er manchmal sogar die Lösung selbst in die Hand.

In Eberbach geboren, zur Schule gegangen, Volksschule, Gymnasium, dann Studium an der Universität Heidelberg, im Freiwilligen Polizeidienst beim Eberbacher Revier, Freier Mitarbeiter bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Eberbach Anfang der 1970er-Jahre, statt weiteren Studiums Ausbildung zum Zeitungsredakteur beim "Heidelberger Tageblatt".

Er wechselte beruflich ins Bundeskriminalamt, Diplom-Verwaltungswirt, Hauptkommissar, unter anderem im Stab des BKA-Präsidenten. Nach der Pensionierung zog es Gustel Mechler wieder nach Eberbach. Nirgendwo anders sah er seinen Platz in diesem Lebensabschnitt. Gerne hätte er sich in der heimischen Kommunalpolitik engagiert. Doch war ihm dort nicht alles gradlinig genug. Gustel Mechler ging ins karitative Ehrenamt. 2011 übernahm er den Vorstandsposten der Eberbacher Arbeiterwohlfahrt, dem einstigen Wunsch seines Vaters folgend.

Unbestechlich in seiner Meinung, schrieb er im eigentlichen Ruhestand ab 2009 einige Jahre für die Eberbacher Zeitung (Autorenkürzel "gum"). Es war Engagement für seine Stadt, der Wunsch für sie einiges noch bewegen zu können. Bei einer Reportage stieß Gustel Mechler auf den Caritas-Laden in der Adolf-Knecht-Straße, der kurz vor der Schließung stand, einer "Tafel" für rund 300 bedürftige Mitbürger. Statt über das Ende dieser helfenden Einrichtung zu schreiben, übernahm er 2012 selbst die Verantwortung und gründete zusätzlich den Verein Awo-Laden, der ihn nunmehr täglich beanspruchte und dessen Motor er war.

Gustel Mechler hinterlässt eine fordernde soziale Aufgabe; andere Awo-Mitglieder sorgen inzwischen für den weiteren Betrieb des Ladens, der 2017 aus der Altstadt in die Steige umgezogen ist. Um Gustel Mechler trauern vier Kinder, zehn Enkelkinder und seine Schwester. Und ein Freund, der Gustel Mechler von Kindesbeinen an kannte und ihn auf allen seinen Lebensabschnitten dankbar begleiten durfte. Der Termin zur Trauerfeier auf dem Friedhof wird noch bekannt gegeben.