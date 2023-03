Als Aufschlag wurde ein Fahrradparkhaus vorgestellt, das am derzeitigen Parkplatz rechts neben dem Fußgängersteg (vom Bahnhofsvorplatz aus gesehen) gebaut werden könne. Derzeit gebe es gute Förderbedingungen (mindestens siebzig Prozent der Baukosten). Ein solches Fahrradparkhaus könnte je nach Modell zwischen 60 und 120 Räder aufnehmen; diese würden automatisch darin geparkt und wieder ausgegeben. Ähnliche Anlagen gebe es bereits in Heilbronn und Offenburg. Die Unterhaltungskosten in Heilbronn belaufen sich auf 6000 Euro, die Hälfte davon würde über Parkkosten refinanziert. Der Vorschlag von Peter Stumpf, im leer stehenden Bahnhofsgebäude eine Abstellmöglichkeit zu schaffen, sah die Verwaltung jedoch als aussichtslos an. Christina Reiß merkte an, dass es, vor allem für Frauen, besonders abends sehr unangenehm wäre, in einem verlassenen Gebäude sein Rad abholen zu müssen.

Eberbach. (coe) Am Bahnhof sollen mehr Fahrradparkplätze eingerichtet werden. Dieses Ziel verbindet John Landis und Christina Reiß von der Radinitiative Eberbach mit den Gesprächspartnern, die sich mit ihnen Mitte Februar darüber ausgetauscht haben. Im Gespräch miteinander waren Bürgermeister Peter Reichert, Bauamtsleiter Detlev Kermbach als Vertreter der Stadt sowie Markus Scheurich (SPD), Bettina Greif (CDU) Dietmar Polzin (FWE) und Peter Stumpf (AGL) als Vertreter der Gemeinderatsfraktionen.

Aus der Stadtverwaltung war nach Informationen der Radinitiative zu hören, dass voraussichtlich ab Mitte März zehn neu aufgestellte Einzelabstellboxen für Fahrräder im Bereich der bisherigen Fahrradabstellanlage genutzt werden können. Jedoch habe die Deutsche Bahn ihr schon erteiltes Einverständnis, dort auch eine abschließbare Sammelabstellanlage hinzustellen, widerrufen. Nun suche die Verwaltung nach weiteren Möglichkeiten und erhoffe sich durch die Gesprächsrunde ideenreichen Output.

Für das ebenfalls zur Diskussion gebrachte Aufstellen weiterer Zehner-Einzelboxen gebe es rund um den Bahnhof zu wenig Platz. Dafür sei weit mehr Grundfläche nötig als für ein Radparkhaus. So kristallisierte sich heraus, dass die Stadtverwaltung eine Grobplanung für ein Radparkhaus weiterentwickeln wolle, um für den Fall eines passenden Förderangebots vorbereitet zu sein. Dies sei sinnvoll, weil die Bewerbungsfristen oft sehr kurz seien. Sie wolle außerdem mit der Deutschen Bahn Kontakt aufnehmen, weil ihr die favorisierte Fläche gehöre und sie gerade ein Projekt zur Förderung des Radverkehrs laufen habe.

Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass sichere Fahrradparkplätze am Bahnhof sinnvoll seien. John Landis erinnerte aber daran, dass bis jetzt keine einzige der in vielen Radinitiative-Ehrenamtstunden aufgenommenen und priorisierten kritischen Maßnahmen angegangen worden sei. Ein Radparkhaus würde zum Beispiel nicht dazu beitragen, dass die Innenstadt besser für Radfahrende erreichbar sein würde. Es könnte die Eberbacher Bevölkerung irritieren, dass man bis zu einer Million Euro für ein Parkhaus ausgibt, ohne an das Radnetz heranzugehen. Christina Reiß plädierte dafür, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Da der Bahnhof sicher auch im Rahmen eines Radwegenetzes ein zentraler Punkt sei.

Einigkeit bestand darin, dass es sichere (nicht nur für die Räder, sondern auch die Radfahrenden) Abstellmöglichkeiten im Bahnhofsumfeld geben müsse. Die jetzt im Bau befindliche Anlage soll um weitere vier bis sechs Boxen erweitert werden und auf der anderen Seite der Gleise im Bereich des Stadtwerkeparkplatzes eine weitere Anlage mit zehn bis 16 Einzelboxen errichtet werden. Wenn sich dann anhand der Nachfrage herausstelle, dass weiterer Bedarf bestehe, könne man die Planung für das Radparkhaus forcieren. John Landis schlug eine Verlosung der Belegungsmöglichkeit für die Einzelboxen vor, um zu sehen, wie viel Interesse überhaupt besteht. Christina Reiß indes merkte an, dass die Einzelboxen vermutlich weitgehend von Dauermietern belegt werden würden, ein Radparkhaus flexibler nutzbar sei und dadurch insgesamt für mehr Radfahrende eine Option sein könnte.