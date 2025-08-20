Mittwoch, 20. August 2025

Plus Eberbach

Für die Grünen Damen ist das "Zuhören können" wichtig

Es ist eine kleine Unterstützung mit großer Auswirkung: Hildegard Krapf und Ingrid Gleinig engagieren sich ehrenamtlich als Grüne Damen.

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 21 Sekunden
Die grünen Kittel tragen Ingrid Gleinig (l.) und Hildegard Krapf schon seit mehreren Jahrzehnten und versüßen den Alltag in der Klinik mit ihrer Anwesenheit. Wenn auch die Helferinnen mal ein Problem haben, steht Johanna Herrmann von der GRN-Klinik ihnen mit einem offenen Ohr zur Verfügung. Foto: Alissa de Robillard

Von Alissa de Robillard

Eberbach. Zuhören und Gesellschaft leisten, das sind die Hauptaufgaben der Grünen Damen in der GRN Klinik Eberbach. Was nach einer vermeintlich einfachen Tätigkeit klingt, ist für manche Patientinnen und Patienten jedoch ein wichtiges Angebot, um sich nicht ganz so alleine zu fühlen. Die Damen, in seltenen Fällen auch mal Herren, in den grünen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Alissa de Robillard
Redakteurin
zu unseren Autoren  
