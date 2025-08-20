Von Alissa de Robillard

Eberbach. Zuhören und Gesellschaft leisten, das sind die Hauptaufgaben der Grünen Damen in der GRN Klinik Eberbach. Was nach einer vermeintlich einfachen Tätigkeit klingt, ist für manche Patientinnen und Patienten jedoch ein wichtiges Angebot, um sich nicht ganz so alleine zu fühlen. Die Damen, in seltenen Fällen auch mal Herren, in den grünen