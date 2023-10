Von Uta Förster

Eberbach. In der Stadthalle fand ein Informationstag zum Thema "Frau und Beruf – Neue Wege im Rhein-Neckar-Kreis" statt. Ziel dieser Veranstaltung war es, Frauen Hilfen für den Wiedereinstieg in den Beruf an die Hand zu geben.

Auf unterschiedliche Weise konnten sich Frauen informieren, wie der Einstieg oder Wiedereinstieg in den Beruf, zum Beispiel nach einer längeren Familienpause, gelingen kann. Die Mischung aus Vorträgen, Infoständen, Gesprächsmöglichkeiten und Beratung bot eine wertvolle Vielfalt, sich rund um das Thema schlau zu machen. Kompetente und freundliche Expertinnen gaben Einblicke in die verschiedensten Vorgehensweisen, wieder in das Berufsleben einzusteigen.

Ein Trägerbündnis aus den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Neckar-Kreises, der Kontaktstelle für Frau und Beruf Mannheim–Rhein-Neckar-Odenwald und der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt von der Bundesagentur für Arbeit in Heidelberg und des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis veranstalteten zusammen diesen Infotag.

Gestartet wurde in vollzähliger Runde im Konferenzraum der Stadthalle. Susanne Vierling, die Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, zeigte mit einigen Vergleichen auf, dass Frauen oft geringere Chancen im Beruf und auf dem Arbeitsmarkt haben, was sich zum Beispiel auch im Lohn oder der späteren Rente niederschlägt. Zudem müssten sie öfter aufgrund familiärer Situationen zurückstecken und könnten nur auf Teilzeitbasis arbeiten, was ihre Aufstiegschancen hemmt.

"Wir möchten die Teilnehmerinnen dazu ermutigen, sich qualifizieren zu lassen und wieder in den Beruf einzusteigen", erklärt Vierling. Sie weist auf die umfangreichen Angebote an diesem Tag hin, um sich an einer zentralen Stelle alle dafür erforderlichen Informationen zu beschaffen.

Bürgermeister Peter Reichert begrüßte die Beratung der einzelnen Stellen zu solch wichtigem Thema hier vor Ort in Eberbach. "Es ist ein Unding, dass eine Frau im Alter immer noch schlechter gestellt ist als ein Mann", beklagt er.

Venelina Aakerlund informiert in einem ersten Vortrag über die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin. Foto: Uta Förster

Venelina Aakerlund von der Bundesagentur für Arbeit stellte in ihrem ersten Vortrag das Projekt "Direkteinstieg Kita" vor. Im aktuellen Jahr fehlen in Baden-Württemberg 58.000 Kita-Plätze. Besonders in dem Bereich gibt es die Möglichkeit, eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin bereits in 23 Monaten zu absolvieren. Dafür sind neben einem Hauptschulabschluss und einer früheren Ausbildung auch ausreichende Deutschkenntnisse eine Voraussetzung. Über ein Angebot an Sprachkursen in-formierte die Volkshochschule an ihrem Stand.

Als Quereinsteigerin sei auch die Verwaltung ein zukunftsorientierter Bereich, in dem Fachkräfte fehlen. Ab November startet hier eine sechsmonatige Weiterbildung, über die sich Interessierte bei der Arbeitsagentur weiter informieren können. Das Jugendamt unter Leitung von Jens Karau und in Zusammenarbeit mit PARI Kinderwelten in-formierte über die Qualifizierung zur Tagesmutter und lud zur nächsten Infoveranstaltung am 3. November vormittags in Landratsamt ein.

Dass fast alle Ausbildungen auch in Teilzeit absolviert werden können und so besonders attraktiv für Alleinerziehende sind, ist noch nicht überall bekannt. Esther Lauer von der VbI (Verein für berufliche Integration und Qualifikation) informierte in einem zweiten Vortrag speziell über diese Art, im Beruf Fuß zu fassen.

Ein dritter Vortrag, gehalten von Christiane Zieher von der Handwerkskammer beschäftigte sich mit Frauen in eher männerdominierten Berufen, wie Schreiner, Elektriker oder Maler. Sie zeigte Vorteile auf, die eine Frau in solch einem Berufszweig erwarteten, denn diese Berufe würden immer anspruchsvoller und vielseitiger. Ihr Ziel war es, das Interesse der Frauen für Handwerksberufe zu wecken.

Leider wurde das Angebot, sich direkt vor Ort einen Überblick zu verschaffen, nur von wenigen Frauen angenommen. "Ich habe fast keine Werbung in der Stadt für diese Veranstaltung gesehen", bedauerte eine Frau. Einige Besucherinnen waren nur durch Zufall auf den Infotag aufmerksam geworden. Trotz geringer Teilnahme habe es sich dennoch gelohnt. Angeregte Gespräche entwickelten sich in kleiner Runde während der Vorträge.